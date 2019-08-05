Седокова призналась, что раньше была капризна в отношениях

Секс-символ и многодетная мать призналась, что больше «не дует на молоко».

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова в последнее время любит поговорить со своими фолловерами в Instagram о любви. Быть может, у нее появился новый мужчина?

В этот раз певица призналась, что когда-то была крайне капризна в отношениях. Вместо того, чтобы просто наслаждаться любимым и ловить каждое мгновение, проведенное вместе, она зацикливалась на каких-то мелочах и постоянно упрекала избранника в них, додумывая, чем же это может закончиться.

На днях Анна признала, что все это было ужасной глупостью с ее стороны.

«Наверное, ты перестаешь дуть на молоко. Просто пьешь его и наслаждаешься лактозой. Хотя знаешь, что она вредная», — написала певица у себя в блоге.

Напомним, ранее Анна намекала на то, что ждет звонка от некоего возлюбленного. Ходили слухи, что это может быть хоккеист Андрей Миронов, но спортсмен опроверг это.