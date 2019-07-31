Анна Седокова: «У каждого холостяка в душе глубокая рана»

Вместе с певицей составляем рейтинг свободных мужчин: как их на себе женить?

«Когда вы встречаете холостяка, главное — понять причину, почему он до сих пор не женат. Все мужчины из списка известных холостяков — объекты желаний миллионов женщин. Почему же ни одна из них до сих пор не завладела его сердцем? Вот это вопрос!» — обозначает проблему Анна Седокова.

Красивая и, между прочим, незамужняя певица, мама троих детей с присущей ей откровенностью и опираясь на знание закулисья шоу-бизнеса рассказывает, как завоевать сердце знаменитого и одинокого мужчины. Вместе с Анной мы присмотрелись не только к отечественным знаменитостям, но замахнулись и на мировых звезд.

Сергей Лазарев

«Я пару раз соприкасалась с Сергеем Лазаревым по работе и знаю, что он перфекционист. Самые высокие требования он предъявляет к себе. Такие люди также хотят многого от других. Чтобы завладеть сердцем Сергея, нужно стать его настоящим и очень близким другом. Есть категория женщина-друг, которая всегда будет рядом и поддержит, ей можно доверять, и она сможет хранить секреты. Посмотрите на дружбу Сергея и Леры. Лера Кудрявцева является идеальным образцом женщины — настоящего друга. Она никогда не предаст, придет на помощь в любую секунду.

У Сергея потрясающее чувство юмора — он смешно шутит. А вот давить на него и пытаться быстро сблизиться не стоит: он этого не терпит и никогда не подпустит к себе малознакомого человека. Сергей много раз обжигался — в силу своей популярности, множества поклонниц… Поэтому раскрывается он исключительно в проверенной компании друзей. Прежде чем стать любимой женщиной Сергея Лазарева, нужно войти в его круг общения и зарекомендовать себя как верный добрый друг».

Александр Петров

«Александр Петров. Это очень сложный холостяк… Мне кажется, у него давно есть девушка (актер действительно встречается со своей коллегой Ириной Старшенбаум. — Авт.). Если он официально не женат, то исключительно потому, что у него хорошие правильные отношения, которыми он очень дорожит. Александр держится в стороне от броских женщин из шоу-бизнеса, тусовки. Не каждая сможет стать второй половиной такого мужчины. Быть рядом с актером невероятно сложно, потому что у них часто и без предупреждения запускаются процессы самокопания, поиска себя.

Я бы не смогла встречаться с актером. Они сконцентрированы исключительно на себе, на карьере — на своих падениях, победах. А для меня важно, чтобы для мужчины одинаково приоритетны были и забота о семье, и работа. Мне важен он и его лидерские качества. Я бы не смогла жить с мужчиной, который думал бы о себе больше, чем об окружающих его людях. Прежде всего потому, что я — мама. У меня трое детей, и для меня табу — мужчина, который не воспринимает детей, не готов к их появлению в своей жизни.

Мне кажется, идеальная пара для Александра — либо актриса, которая работает с ним в театре или в кино, либо театральный или кинорежиссер. Это должна быть женщина, с которой у них найдутся общие темы для разговоров, а она непременно будет знать его любимых художников, деятелей искусства. Избранницей этого актера не сможет стать девушка, которая сконцентрирована на своей внешности. Мне кажется, одним из требований Александра будет, чтобы у нее вообще не было страницы в Инстаграме».

Роман Абрамович

«Вот кто сейчас является одним из самых видных холостяков, за которым охотятся миллионы женщин из самых разных кругов общества. Особенно много таких охотниц в высшем свете. У него за плечами два брака. Путь, который Роман Абрамович прошел со второй женой, неординарной женщиной Дарьей Жуковой, много для него значит, потому что он сильно изменился за это время, многому научился у любимой женщины. Этот опыт будет сложно перебить. Он всегда будет сравнивать новую избранницу с той, которая так много для него сделала.

Если вы хотите завладеть сердцем холостяка, то должны соответствовать уровню этого мужчины. Во-первых, времена Золушек прошли. Принц впервые увидел Золушку на балу, когда она была с прекрасном макияжем, с прической. Во-вторых, нужно работать над собой. Я говорю не о пластических операциях и наращивании волос или ногтей, а о мозгах. Уверена, что Роману никогда не будет интересна женщина, которая не разбирается в искусстве, не посещает выставки — с такой ему просто будет не о чем говорить. Если женщина подойдет к Роману на открытии выставки и, заговорив о какой-то картине, расскажет факты, которые он не знает, у нее появится шанс привлечь его внимание. Если же кто-то надеется заинтересовать его только благодаря сногсшибательной внешности, этого никогда не случится. Мне кажется, что Роман помимо живописи также интересуется балетом.

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Непросто покорить сердце человека, который может приобрести все. Такому мужчине должно быть сложно завоевывать женщину, ведь он должен преодолевать препятствия. Это может быть душевная травма избранницы, которую он поможет исцелить, или даже ее муж, от которого она хочет, но не может уйти.

Не забывайте важное правило: начиная отношения с холостяками, никогда сразу не говорите «да». Известные холостяки привыкли, что им все дается просто — они от этого устали».

Джастин Бибер

«Еще один интересный типаж холостяка. Почему он остался с Хейли Болдуин, хотя до безумия любил Селену Гомес? Хейли — из категории женщин, которые растворяются в мужчине: когда он смотрит в ее глаза, то понимает, что нет для нее ничего важнее, чем он. Есть мужчины, которые выбирают в спутницы жизни женщин, проверенных годами. Хейли с 13 лет была лучшим другом Джастина Бибера, потом они начали встречаться. Потом он ее бросал, каждый раз уходя к Селене, а Хейли его принимала, когда он возвращался. Потом она стала одной из самых востребованных моделей в мире. Но теперь, когда Джастин к ней вернулся от Селены вроде как насовсем, отодвинула работу на второй план.

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Хейли Болдуин стала для Бибера самым надежным и верным другом, она разделяет даже его любовь к отельным тапочкам (однажды Бибер прогулялся в белых тапочках из отеля, и эти снимки обсуждал весь мир. А потом он сделал бизнес — начал выпускать свои фирменные тапки. — Авт.). Он стал всем для нее, а она для него. Эта схема работает исключительно тогда, когда вы много лет вместе. Если после первого знакомства с холостяком вы сразу готовы на все, это может его испугать, человек вам никогда не поверит. Помните: за каждым холостяком стоит одна большая травма — рана, нанесенная предыдущими отношениями».

Федор Смолов

«Федор очень глубокий человек. Он не любит пустышек, потому что сам очень умный мужчина. Федор Смолов пережил несколько больших травм. Во-первых, предыдущие отношения с очень яркой женщиной, которая затмевала собой все. Всегда рядом будет тень этой женщины (экс-подруга Федора — Виктория Лопырева. — Авт.). Думаю, сейчас Федор пытается искать человека, с которым он не обожжется на этот раз, поэтому публичность девушки может отпугнуть.

Часто такие мужчины подсознательно ищут спутницу, похожую по типажу на его маму. Избраннице будет важно выстроить отношения со свекровью, сделать все, чтобы ее приняли в семью.

Во-вторых, Федора все еще травят в соцсетях за то самое дурацкое пенальти (на ЧМ-2018. — Авт.). Это еще одна серьезная травма. Женщина должна стать доктором, найти лекарства для души, которые ему так нужны. Тогда у него начнется новый подъем в карьере.

Вообще для спортсменов есть две категории женщин: та, с которой он играет, и та, с которой он сидит на лавке запасных. Если мужчина с тобой не играет, то он с тобой никогда не останется. На первом месте у мужчины-спортсмена всегда будет спорт. Это его жизнь. Надо делать все, чтобы твой мужчина заиграл».

Леонардо ДиКаприо

«Мне довелось побывать у него в гостях в Лос-Анджелесе после премии Golden Globe Award. Этот холостяк, имеющий невероятную славу, может подойти к любой женщине, и уже через пять секунд она согласится идти с ним в постель, захочет выйти за него замуж и родить ему 16 детей. Ему это надоело. Все должно быть сложно! Его прежние отношения говорят о том, что Леонардо нравится определенный типаж — он любит красивых, высоких, худых девушек с модельной внешностью.

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А вот нынешняя его подруга — нетипичный выбор для актера. Она не модель, хотя у нее потрясающая фигура. А когда они на фото вместе, на ее лице такое выражение, будто Леонардо ей настолько надоел, что ей тошно рядом с ним. Эта женщина не демонстрирует, как она счастлива от того, кто с ней рядом. У нее прекрасная семья, она всем обеспечена, ей не нужны его деньги и слава. Кажется, что это он ее добивается, а не она его».

Киану Ривз

«Не мой типаж, я даже не хожу на фильмы с ним. Актер не пользуется благами цивилизации. Предпочитает ездить на метро, поедать сосиски в парке в одиночестве… Я тоже иногда могу перекусить в парке. Но его поведение объясняют способом убежать от людей. Мне кажется, что идеальная женщина для Киану Ривза должна быть простая, с открытой душой, разделяющая его интересы. А знакомиться ему интересно на лавочке в парке… Если бы он жил в России, то они бы вдвоем ездили на выходные в деревню, завели бы там корову, научились бы ее доить и пили парное молочко. Купались бы в озере, Киану бы рыбачил, а она бы ему жарила его улов».

Тимур Батрутдинов

«Для него идеальная партнерша — женщина-картинка, с которой весело выходить в свет, тусоваться, смеяться, гулять, ходить в гости. Это должна быть красотка с длинными волосами и длинными ногами, с открытой улыбкой, которая будет смеяться и заражать своим настроением окружающих. Она — не стерва и не сучка, добрая, классная. Другими словами, очень красивая и позитивная девочка, непременно молоденькая и не испорченная славой.

Прототип идеальной девушки Тимура Батрутдинова — Ольга Бузова 15 лет назад: такая, какой она пришла давным-давно в проект «Дом-2». Образ, с которым Оля покорила всех нас тогда, идеальный типаж для Тимура. Надеюсь, он найдет свое счастье».

Роберт Патиссон

«У этого актера идеальный вкус. Долгое время он встречался с британской певицей и танцовщицей FKA Twigs. Если вы посмотрите ее клипы, то поймете, что она совершенно инопланетная певица и танцовщица. Миллионы артистов во всем мире пародируют ее невероятную растяжку, танцы на пилоне, сложнейшие видеоклипы.

С этим холостяком все ясно. Типаж легкой красивой блондинки Роберту Патиссону категорически не подходит. Ему явно надоело, что все за ним бегают — актеру хочется сложности. Его фанатки достаточно молоды, а для него важно, чтобы женщина была умудренной опытом».

Дмитрий Нагиев

«Для него неважен возраст женщины, который является камнем преткновения для многих мужчин. Мне кажется, что Дмитрий Нагиев умеет рассмотреть красоту женщины любого возраста и любой формы. Даже если ты проведешь с этим мужчиной одну ночь, то он сделает так, что ты почувствуешь себя единственной и самой лучшей. Дмитрий будет полностью в тебе растворяться. Это та категория мужчин, которые в постели думают не о том, как получить удовольствие, а о том, как его дать женщине. Почему-то мне так кажется. И почему-то я думаю, что у Дмитрия есть любимая женщина».

Образцовое знакомство: Т-Killah и Мария

«Хочется завершить рейтинг мужчиной, у которого я недавно была на свадьбе. Это рэп-музыкант Т-Killah. Да, он больше не холостяк, но на его примере покажу, на ком хотят жениться мужчины. Этот парень всегда был забиякой, гуленой. В его жизни появилась Мария, и все изменилось. Закоренелого холостяка заинтересовала умная девочка со схожими с ним интересами. Я видела, как они поехали на музыкальный фестиваль в крутейших костюмах, которые сделали сами. Два человека начали жить одной жизнью, разделяя интересы друг друга. С Машей Т-Killah стало интересно! Он нашел себя в музыке, в интернете. Уверена, найдет и в бизнесе».

Итого

Если вы хотите покорить интересного и видного холостяка, то должны работать над собой — чем круче будет ваше внутреннее содержание, тем круче будет у вас мужчина. Хотя, конечно, встречаются парни, которым в первую очередь важна внешность.

Но не мечтайте, что, когда познакомитесь с мужчиной, он все поменяет в вашей жизни: даст денег, поможет стать умнее — отправит учиться в университет… Вы все это должны делать сами! И с каждой прочитанной книгой, новым спектаклем или курсами вы будете приближаться к мужчине своей мечты.

Для меня лично самые важные качества в мужчине — это доброта, надежность и готовность завести семью. Важно, чтобы место для любимой женщины рядом с ним было вакантным. Ведь оно может быть занято мыслями о ком-то из прошлого, его мамой, давней подругой… Главное — надежность, сила и… красивые руки, а также умение чувствовать и слышать. И, конечно, чтобы любимая работа, которая занимает немалую часть моей жизни, не стала камнем преткновения в наших отношениях.