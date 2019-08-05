Счастливые молодожены: Оболенцева и Гигинеишвили украсили обложку глянца

Свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой в Москве наделала много шума этим летом. Молодые устроили шикарный банкет в московском ресторане, на котором гуляли многие представители столичного бомонда.

После этого новоиспеченные супруги ушли в некоторое молчание для прессы, но вот 6 августа в журнале Grazia Russia (Оболенцева ведет в нем колонку) выйдет их совместное интервью. Мало того, муж и жена украсят обложку издания. Последней в Instagram похвасталась редактор журнала Наталья Богданкевич.

Напомним, для обоих супругов это уже третья свадьба. Гигинеишвили сначала был женат на певице Анастасии Кочетковой. Потом увлекся дочерью Никиты Михалкова Надеждой и женился на ней. Второй союз тоже распался — в результате романа киношника с Надеждой Оболенцевой. После обоих браков у Резо остались дети. У новой избранницы режиссера также уже есть пара штампов в паспорте, она два раза выходила замуж за бизнесменов. Добавим, ранее Надежда Оболенцева заявила, что готова мириться с недостатками нового мужа.