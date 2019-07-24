НОВОСТИ

Оболенцева заявила, что готова мириться с недостатками Резо Гигинеишвили

По словам бизнесвумен, хорошие качества у всех людей одинаковые.

Оболенцева заявила, что готова мириться с недостатками Резо Гигинеишвили
Оболенцева готова на многое ради мужа/globallookpress.com

Бизнесвумен Надежда Оболенцева, которая несколько дней назад стала супругой известного актера Резо Гигинеишвили, заявила, что она готова мириться с недостатками мужа. Как считает девушка, хорошие качества у всех людей примерно одинаковые. Главное, чтобы люди сходились по недостаткам. Как заявила звезда, если человека не раздражают недостатки мужа или, к примеру, близкой подруги, то все получится в отношениях.

Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева на "Кинотавре". Фото
Оболенцева рассказала о семейной жизни/globallookpress.com

Также Надежда Оболенцева не любит, когда ее причисляют к элите. Как считает светская львица, не нужно людей раскладывать по разным категориям. Они далеко не платья и не носки. Сама она не привыкла причислять себя к человеку, у которой все есть. Также звезда не любит подстраиваться под какую-то терминологию.

Отметим, что после свадьбы с Гигинеишвили Оболенцева планирует сопровождать мужа на всех важных кинематографических мероприятиях. Она уверена, что супруги, если есть такая возможность, должны как можно больше времени проводить вместе.

Построение отношений она считает сложным ежедневным процессом. При этом в семейной жизни у каждого должно быть терпение. Как отмечает Оболенцева, близкие люди должны прощать друг другу какие-то слабости. Оболенцева не хотела бы зарекаться и говорить о том, чтобы она точно не смогла простить любимому человеку. Все потому, что жизнь очень сложная и непредсказуемая штука, сообщает tatler.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оболенцева заявила, что готова мириться с недостатками Резо Гигинеишвили
Интересно?
Поделись с друзьями: