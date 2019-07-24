Оболенцева заявила, что готова мириться с недостатками Резо Гигинеишвили

Бизнесвумен Надежда Оболенцева, которая несколько дней назад стала супругой известного актера Резо Гигинеишвили, заявила, что она готова мириться с недостатками мужа. Как считает девушка, хорошие качества у всех людей примерно одинаковые. Главное, чтобы люди сходились по недостаткам. Как заявила звезда, если человека не раздражают недостатки мужа или, к примеру, близкой подруги, то все получится в отношениях.

Также Надежда Оболенцева не любит, когда ее причисляют к элите. Как считает светская львица, не нужно людей раскладывать по разным категориям. Они далеко не платья и не носки. Сама она не привыкла причислять себя к человеку, у которой все есть. Также звезда не любит подстраиваться под какую-то терминологию.

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Отметим, что после свадьбы с Гигинеишвили Оболенцева планирует сопровождать мужа на всех важных кинематографических мероприятиях. Она уверена, что супруги, если есть такая возможность, должны как можно больше времени проводить вместе.

Построение отношений она считает сложным ежедневным процессом. При этом в семейной жизни у каждого должно быть терпение. Как отмечает Оболенцева, близкие люди должны прощать друг другу какие-то слабости. Оболенцева не хотела бы зарекаться и говорить о том, чтобы она точно не смогла простить любимому человеку. Все потому, что жизнь очень сложная и непредсказуемая штука, сообщает tatler.ru.