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Жара испортила семейную поездку Юлии Меньшовой в Вашингтон

Актриса и ее близкие изнывали под палящим солнцем в столице США.

Жара испортила семейную поездку Юлии Меньшовой в Вашингтон
Юлии Меньшовой нелегко пришлось в американской столице. Фото: Ali Magomedov/Russian Look

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, путешествующая в свой отпуск по Америке, пожаловалась на дикую жару в столице США. После Нью-Йорка и живописных каньонов звезда вместе со своей семьей хотела подробно исследовать Вашингтон. Но если раньше погода их не останавливала, то в этом городе она стала настоящим препятствием. Температура воздуха еще до обеда поднялась до 34 градусов, находиться на улице было крайне тяжело.

«К сожалению, именно в Вашингтоне климат победил нас. Влажность и жара просто уничтожили весь наш азарт путешественников. Даже в пустыне, на каньоне Антилопы, мы держались, но Вашингтон стал нашим «эпик фейлом» с точки зрения пеших прогулок», — рассказала актриса.

Меньшова все-таки успела посетить местный железнодорожный вокзал, мемориал Линкольна, монумент Вашингтона, Белый дом и пару музеев, ряд объектов пришлось пропустить, потому что жара буквально душила русских туристов. Кстати, обо всех достопримечательностях ведущая делала подробные «сториз», так что ее Instagram можно было смотреть как экскурсию.

Отметим, что в этой поездке Меньшова не только набралась впечатлений, но и отметила свое 50-летие. Напомним, Юлия замужем за актером Игорем Гординым, у них двое детей — Андрей и Таисия.

А вы бы хотели побывать в Вашингтоне?

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Америказаграничные путешествияИгорь ГординСильная жараСШАЮлия Меньшова

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Жара испортила семейную поездку Юлии Меньшовой в Вашингтон
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