Меньшова в жаркой Америке тоскует по июльской прохладе Москвы

Юлия Меньшова, на протяжении 20 лет мечтавшая побывать в США со всей семьей, теперь проводит в этой стране большой тур. В своем Instagram актриса ведет репортажи с улиц Нью-Йорка.

Юлия опубликовала серию фото с описанием того, как отдыхает вместе с сыном, дочерью и супругом Игорем Гординым.

«Всеми вопросами проживания и переездов в наших путешествиях занимается мой гениальный муж. Много мы бронируем заранее через сайты в интернете. Часто берем гидов, но и сами ходим по интересным местам. Мы много успеваем, потому что в путешествиях у нас отсутствует позиция «шопинг». Мы не заморачиваемся темой, где сегодня будем есть. Интернет и Tripadvisor всегда подскажут что-то вкусное и интересное», — Меньшова в Instagram.

По словам актрисы, Нью-Йорк уже умудрился показать семье свой «тяжелый характер». По прилете семью встретила жара в 32⁰С.

В комментарии к фото, где все четверо путешественников предстали в солнечных очках, актриса написала в Instagram: «Четыре очкарика шлют вам привет с другого континента, где солнышко настолько нещадно палит, что с легкой тоской вспоминается московская июльская осенняя прохлада».