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Юлия Меньшова отметит 50-летний юбилей в США

Из близких рядом будут только муж, сын и дочь.

Юлия Меньшова отметит 50-летний юбилей в США
Юлия Меньшова/instagram.com/juliavmenshova/

28 июля актриса и телеведущая отметит 50-летний юбилей. Сейчас Меньшова вместе с супругом Игорем Гординым, 21-летним сыном Андреем и 16-летней дочерью Таисией находятся в туре по США, а значит только с мужем и детьми Юлия сможет разделить свой праздник. Преданные фанаты, не дождавшись даты, уже начали поздравлять Меньшову с днем рождения, но она попросила их «не бежать впереди паровоза».

«Стоп-стоп-стоп!  Немедленно прекратите поздравлять с юбилеем! Кто запустил эту дезинформацию? До дня рождения целых 2 дня! Мне все еще пока 49 лет, и ни минутой больше. Наслаждаюсь!» — подписала актриса фото в Instagram, на котором она снята в профиль на фоне каньона на восходе солнца.

Поклонники поспешили с комплиментами: «Юля, вы в любом возрасте будете прекрасной», «Стиль, харизма — вот главное», «На вид вам не больше сорока!»

Ранее, анонсируя в соцсети большое путешествие семьи, Юлия призналась, что они годами выжидали подходящего момента, чтобы все обстоятельства сошлись наилучшим образом. И дождались: сын закончил институт, дочь 9 класс, а они с мужем «разгребли» графики так, чтобы ничто не помешало им прокатиться с ветерком почти через всю Америку за 21 день. Семья начала свое путешествие с Нью-Йорка, а самое большое впечатление семья получила, посетив знаменитые каньоны. Подписчики пожелали всей семье отличного, незабываемого продолжения вояжа.

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АмерикаюбилейЮлия Меньшова

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Юлия Меньшова отметит 50-летний юбилей в США
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