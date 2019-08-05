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Эмоции на пределе: Деревянко показал, как Кончаловский вдохновляет актеров на спектакль

В Instagram актер выложил видео, на котором знаменитый режиссер кричит и советует исполнителям «строить подлянки» на сцене.

Эмоции на пределе: Деревянко показал, как Кончаловский вдохновляет актеров на спектакль
Павел Деревянко/instagram.com/pablo_derevyanko/?hl=ru

Кнутом и пряником – именно так режиссер Андрей Кончаловский вдохновляет артистов перед выходом на сцену. Павел Деревянко в сторис Instagram показал видео, где худрук, не сдерживая своей яркой эмоциональности, вначале кричит на артистов театра Моссовета, а потом хохочет вместе с ними.

Действие происходит перед спектаклем «Дядя Ваня». Актеры в гримерке внимают своему руководителю Андрею Кончаловскому, который возвышается над ними, стоя у двери. Видео включается в тот момент, когда Кончаловский что есть силы кричит: «Тихо!» Артист Александр Бобровский вздрагивает и говорит: «Да что такое-то… Что так орать? Мне же спектакль сейчас играть… Слава богу, на сцене никто так не кричит».

Александр Бобровский
Александр Бобровский/ сторис instagram.com/pablo_derevyanko/?hl=ru

Кончаловский пропустил замечание мимо ушей, а народ только захихикал в ответ. Режиссер продолжил свою речь: «Прошу вас, на сцене удивляйтесь сами себе, хулиганьте, кидайте подлянки. Не режиссеру! Партнерам! Не бойтесь кидать подлянки». Павел Деревянко навел объектив камеры себе на лицо и удивился: «Подлянки?»

Павел Деревянко. Фото
Павел Деревянко/ instagram.com/pablo_derevyanko/?hl=ru

Несмотря на крайнюю степень эмоциональности данного благословения режиссера и в принципе его странность, не было похоже на то, что актеров что-то смутило. Деревянко откровенно веселился, слушая руководителя. Его жена, актриса Юлия Высоцкая, с благоговением смотрела на мужа. Наталия Вдовина и два Александра – Домогаров и Филипенко, тоже спокойно воспринимали советы Кончаловского.

Кончаловский и Домогаров. Фото
Кончаловский и Домогаров/instagram.com/pablo_derevyanko/?hl=ru
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Александр ДомогаровАндрей КончаловскийАндрей Михалков-КончаловскийПавел ДеревянкофилипенкоЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

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Эмоции на пределе: Деревянко показал, как Кончаловский вдохновляет актеров на спектакль
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