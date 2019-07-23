«Заросший Пабло»: Деревянко сменил имидж

Павел Деревянко отпустил густую бороду и выложил фото с хештегом «заросший Пабло» в Instagram. Образ артист завершил элегантным деловым костюмом и затемненными очками в тонкой оправе. Из кармана пиджака кокетливо красуется белый платок в горошек.

Чтобы растравить и без того заинтересованную публику актер спросил: «Брить? Или носить?»

К обсуждению сразу же подключились его друзья и коллеги по цеху. Первым откликнулся Оскар Кучера, который счел новый образ отличным. Потом пост прокомментировал один из самых знаменитых бородачей России — Михаил Галустян. Он пошутил: «Подровняй и будет огонь». А вот Вадим Галыгин не оценил брутального образа Павла. «Брей и носи», — то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировал он. Впрочем, прекрасная половина комментаторов практически сразу влюбилась в мужественную бороду Деревянко, посчитав ее сексуальной.

Артист сделал вид, что имидж навеян ему сам собой, написав в блоге, что просто «тотально зарос» за выходные. Однако продуманность образа заставляет задуматься о целенаправленной работе стилистов.

А как считаете вы, стоит Деревянко брить бороду или нет?