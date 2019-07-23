ЗВЕЗДЫ

«Заросший Пабло»: Деревянко сменил имидж

Артист внезапно предстал бородатым и брутальным.

«Заросший Пабло»: Деревянко сменил имидж
Павел Деревянко/globallookpress.com

Павел Деревянко отпустил густую бороду и выложил фото с хештегом «заросший Пабло» в Instagram. Образ артист завершил элегантным деловым костюмом и затемненными очками в тонкой оправе. Из кармана пиджака кокетливо красуется белый платок в горошек.

Чтобы растравить и без того заинтересованную публику актер спросил: «Брить? Или носить?»

К обсуждению сразу же подключились его друзья и коллеги по цеху. Первым откликнулся Оскар Кучера, который счел новый образ отличным. Потом пост прокомментировал один из самых знаменитых бородачей России — Михаил Галустян. Он пошутил: «Подровняй и будет огонь». А вот Вадим Галыгин не оценил брутального образа Павла. «Брей и носи», — то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировал он. Впрочем, прекрасная половина комментаторов практически сразу влюбилась в мужественную бороду Деревянко, посчитав ее сексуальной.

Артист сделал вид, что имидж навеян ему сам собой, написав в блоге, что просто «тотально зарос» за выходные. Однако продуманность образа заставляет задуматься о целенаправленной работе стилистов.

А как считаете вы, стоит Деревянко брить бороду или нет?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бородаБородачВадим ГалыгинМихаил ГалустянПавел Деревянкосмена имиджа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Заросший Пабло»: Деревянко сменил имидж
Интересно?
Поделись с друзьями: