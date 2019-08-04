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Юлия Высоцкая восхитила стильным фото на борту яхты

Имидж и бесконечно длинные ноги артистки оценили поклонники.

Юлия Высоцкая восхитила стильным фото на борту яхты
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Судя по страничке в соцсети Юлии Высоцкой, она очень скучает по морским прогулкам, солнцу и жаркому лету. В аккаунте актрисы появилось фото, на котором она отдыхает на яхте. Многих подписчиков Высоцкая восхитила безупречным стилем, который идеально подходит для отпуска под парусами. На Юле короткое платье с принтом в виде сети, белая шляпа с черной окантовкой и очки-авиаторы. А выразительнее всего на снимке смотрятся бесконечно длинные ноги актрисы.
«Я не на море, но море обязательно приснится этой ночью», — подписала кадр звезда в Instagram.

Поклонники Высоцкой по достоинству оценили и образ, и грацию своей любимицы. «Шикарная фигура. Молодец, Юля, все вы успеваете», «Ничего себе ножки!», «Выглядите шикарно!» — оставили свое мнение в комментариях подписчики.

Юлия проводит время на знаменитой подмосковной даче Михалковых-Кончаловских на Николиной горе. Далеко от моря Высоцкую задержала работа. Она играет в спектакле «Вишневый сад» в Театре им. Моссовета в постановке мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Однако наверняка вскоре Юлия отправится в отпуск, возможно, в Италию, в особой любви к которой Высоцкая не раз признавалась. Как и в том, что чувствует себя в этой стране очень уютно. Что не удивительно: своей искренностью, непосредственностью и жизнелюбием актриса напоминает итальянок.

Кстати, несколько лет назад Кончаловские приобрели недвижимость в Италии близ Фояно-делла-Кьяна, недалеко от Ареццо в провинции Тоскана. Поместье было построено в 18 веке и являлось родовым имением итальянских аристократов Манчини.

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Андрей КончаловскиймореЮлия Высоцкая

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Юлия Высоцкая восхитила стильным фото на борту яхты
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