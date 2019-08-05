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Брухунова высказалась о мужском поведении в магазине женской одежды

Возлюбленная Евгения Петросяна поделилась мнением о том, что унижает вкус и самооценку женщины.

Брухунова высказалась о мужском поведении в магазине женской одежды
Татьяна Брухунова/instagram.com/bruhunova/

29-летняя помощница Евгения Петросяна оказалась девушкой с характером. Ее имя стало широко известно после появившейся в СМИ информации о том, что именно роман с Татьяной стал причиной развода юмориста и Елены Степаненко.

Татьяна с удовольствием использует обрушившуюся на нее славу, продвигая свой Instagram и часто публикуя посты на тему красоты, моды и сдабривая фоторяд мыслями на разные темы. В том числе об отношениях мужчины и женщины.

В очередном послании к общественности Татьяна коснулась «мужского и не мужского поведения» в магазине одежды.

«При первой же попытке разъяснить мне, что хорошо, а что плохо в магазине одежды, он бы услышал детальное разъяснение «ценности» его мнения. Я не понимаю мужчин, которые пытаются манипулировать выбором женщины. Это не по-мужски! Это первое и самое главное! Это унижает вкус и самооценку женщины. Единственная функция мужчины в магазине женской одежды — это поощрять выбор «того самого» платья, в котором ваша дама особенно хороша. Но отдавать директивы, советы и навязывать свою точку зрения — это пустое доминирование», — заявила Татьяна в Instagram.

Напомним, что после истории с разводом Петросяна многие ожидали скорой свадьбы Евгения Вагановича и Татьяны, а также появления у артиста наследников, но пока серьезного развития история не получила. Возможно, инертность Петросяна связана с тем, что он сейчас переживает финансовый кризис и ему явно не до женитьбы.

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова

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Брухунова высказалась о мужском поведении в магазине женской одежды
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