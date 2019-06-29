Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова

Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов. Постановка с успехом прошла на сцене МХТ имени Чехова.

По словам Татьяны Брухуновой, которая посетила спектакль, у актеров на лице было полное отсутствие присутствия все два с половиной часа, что шло действие. Текст, как она считает, отлетал от зубов на ура, но при этом глаза актеров оставались пустыми.

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«Фишка с операторами и гигантскими экранами, заполоняющими собой весь задник сцены, отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое. На мой взгляд режиссёр утопил аморфностью своего мышления и, как следствие всей постановки, невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль. Не могу рекомендовать к просмотру», — заявила Татьяна Брухунова.

Отметим, что помощница Евгения Петросяна — большая любительница театров. На многие постановки она ходит со своим возлюбленным. В Сети она рассказывает о спектаклях. Как правило, все ее комментарии восторженные, но в этот раз она не оценила игру актеров.