Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков

Футболист Дмитрий Тарасов приехал погостить на малую родину своей супруги — модели Анастасии Костенко. Девушка, напомним, родом с берегов Дона, из маленького города Сальска. Семья красавицы радушно встретила ее знаменитого мужа. К приезду звезды футбола подготовились основательно — наварили целый тазик раков, выловленных на реке Маныч.

32-летний спортсмен не удержался от того, чтобы не сфотографироваться с таким шикарным угощением. Отметим, что вареные раки традиционно считаются одним из главных элементов донского гостеприимства, наряду с ухой и казачьими песнями.

Напомним, пока что Дмитрий Тарасов является «безработным». Недавно стало известно, что он покинул московский «Локомотив», в котором отыграл девять лет, и ищет новый клуб. Официальной информации, где будет играть футболист в сезоне 2019/2020, еще не поступало.

Тарасов и Костенко поженились полтора года назад, через несколько месяцев у них родилась дочь Милана. Это третий брак спортсмена, до этого он был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Уход Дмитрия к другой женщине звезда «Дома-2» восприняла очень болезненно. Свои страдания она выразила в песнях и стала популярна еще и как певица, получив огромную порцию пиара и контрактов.

А вы любите вареных раков?