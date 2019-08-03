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Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков

Футболист поехал отдыхать на малую родину третьей жены - в Ростовскую область.

Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков
Дмитрия Тарасова принимают на Дону как дорогого гостя. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов приехал погостить на малую родину своей супруги — модели Анастасии Костенко. Девушка, напомним, родом с берегов Дона, из маленького города Сальска. Семья красавицы радушно встретила ее знаменитого мужа. К приезду звезды футбола подготовились основательно — наварили целый тазик раков, выловленных на реке Маныч.

32-летний спортсмен не удержался от того, чтобы не сфотографироваться с таким шикарным угощением. Отметим, что вареные раки традиционно считаются одним из главных элементов донского гостеприимства, наряду с ухой и казачьими песнями.

Дмитрий Тарасов с раками
Дмитрий Тарасов похвастался целым тазиком вареных раков. Фото: Instgarm, @tarasov23.

Напомним, пока что Дмитрий Тарасов является «безработным». Недавно стало известно, что он покинул московский «Локомотив», в котором отыграл девять лет, и ищет новый клуб. Официальной информации, где будет играть футболист в сезоне 2019/2020, еще не поступало.

Тарасов и Костенко поженились полтора года назад, через несколько месяцев у них родилась дочь Милана. Это третий брак спортсмена, до этого он был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Уход Дмитрия к другой женщине звезда «Дома-2» восприняла очень болезненно. Свои страдания она выразила в песнях и стала популярна еще и как певица, получив огромную порцию пиара и контрактов.

А вы любите вареных раков?

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Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоРостов-на-Дону

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Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков
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