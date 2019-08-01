Годовалая дочь Тарасова и Костенко выучила первое слово

Дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко недавно исполнился годик. Снимками маленькой Миланы молодая мама регулярно делится с поклонниками в соцсети, а ее подписчиков очень интересует, как растет и развивается ребенок.

Накануне Анастасия ответила на вопросы фанатов в Instagram. В числе прочего пользователи поинтересовались, какое слово стало первым в лексиконе наследницы футболиста.

В ответ Костенко продемонстрировала в «сторис» короткий ролик, на кадрах которого дочь вслед за ней несколько раз повторяет «папа». Хорошо заметно, что малышка гордится своими первыми успехами и с удовольствием произносит выученное слово.

На день рождения родители решили устроить Милане роскошный праздник. На вечеринке девочку в красивом белом платьице и с короной на голове усадили на трон, чтобы она почувствовала себя сказочной принцессой. Для малышки устроили фокусы с мыльными пузырями и показали ей цирковых пуделей, раскрашенных в разные цвета.