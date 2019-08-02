Киркоров обновил гардероб своих сценических костюмов

Певец попросил своих подписчиков в Instagram не уточнять стоимость подобных «произведений искусства».

Красивую одежду можно назвать настоящей страстью короля российской поп-сцены. Особый интерес Киркоров питает к итальянским дизайнерам, что очередной раз подтвердилось постами о новых приобретениях музыканта от Dolce & Gabbana.

Киркоров опубликовал фото модели, который представляет мужской наряд в форме длинной тоги, украшенный принтом в виде надписей на греческом языке.

«Судя по тому, какой фурор произвел мой предыдущий пост с шедевром fashion-искусства от Dolce & Gabbana, спешу поделиться с вами еще парой-тройкой приобретений для сцены и моих шоу с того же показа на Сицилии от ALTA SARTORIA, который прошел в начале июля 2019. О стоимости этих произведений искусства даже не задавайте вопросы», — написал Филипп в подписи к фото в Instagram.

Подписчики порадовались за кумира, назвав его «амбассадором высокой моды» и «истинным королем», которому только такие роскошные наряды и пристало носить.

Напомним, певец упоминает о кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alte Artigianalità осень — 2019. Показы прошли в Долине Храмов сицилийского городка Агридженто Мужской показ Alta Sartoria отсылали к образам трех греческих богов: Зевса, Геркулеса и Аполлона. За основу дизайнеры взяли мужской античный костюм, украшенных сложной вышивкой, принтами по мотивам античной мифологии и ручной росписью.