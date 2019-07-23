НОВОСТИ

Филипп Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи

Певец обещает растопить «ледяные» души сочинцев.

Филипп Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram эффектный кадр: в яркой рубашке, бейсболке и очках-авиаторах, как и положено летчику, Филипп сидит за штурвалом вертолета. Вдали виднеется море, за спиной у звезды букеты из роз. Выглядит Филипп счастливым и воодушевленным.

«Полетели на встречу к новым приключениям в Сочи, где надеемся согреть ваши сердца этим июльским вечером и растопить даже самые суровые и ледяные души!», — написал Киркоров в подписи к фото.
Подписчики пожелали поп-королю успеха в Сочи и попросили покрепче держать штурвал, чтобы приземлиться в славном городе в целости и сохранности.

Филипп уже побывал с концертами в Ставрополе, Волгодонске, Элисте, Геленджике, Анапе, в Крыму.
Начал свои гастроли Киркоров со Ставрополя. На первом же концерте во время исполнения песни «Стеснение пропало» одна из фанаток поп-короля настолько вдохновилась текстом композиции, что выскочила на сцену и бросилась в объятия артиста. Дама в белой шляпе без лишней скромности зажигала вместе с кумиром и его подтанцовкой. Киркоров весьма радушно встретил порыв своей почитательницы и повторил вместе с нею несколько танцевальных па.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертСочиФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Филипп Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи
Интересно?
Поделись с друзьями: