Филипп Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи

Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram эффектный кадр: в яркой рубашке, бейсболке и очках-авиаторах, как и положено летчику, Филипп сидит за штурвалом вертолета. Вдали виднеется море, за спиной у звезды букеты из роз. Выглядит Филипп счастливым и воодушевленным.

«Полетели на встречу к новым приключениям в Сочи, где надеемся согреть ваши сердца этим июльским вечером и растопить даже самые суровые и ледяные души!», — написал Киркоров в подписи к фото.

Подписчики пожелали поп-королю успеха в Сочи и попросили покрепче держать штурвал, чтобы приземлиться в славном городе в целости и сохранности.

Филипп уже побывал с концертами в Ставрополе, Волгодонске, Элисте, Геленджике, Анапе, в Крыму.

Начал свои гастроли Киркоров со Ставрополя. На первом же концерте во время исполнения песни «Стеснение пропало» одна из фанаток поп-короля настолько вдохновилась текстом композиции, что выскочила на сцену и бросилась в объятия артиста. Дама в белой шляпе без лишней скромности зажигала вместе с кумиром и его подтанцовкой. Киркоров весьма радушно встретил порыв своей почитательницы и повторил вместе с нею несколько танцевальных па.