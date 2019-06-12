Очки в розах: Анна Нетребко примерила аксессуар от Dolce & Gabbana

Анна Нетребко часто путешествует по Европе во время гастролей. За последнюю неделю оперная дива выступила в московском Кремле вместе с мужем, сыграла в «Аиде» Мариинского театра Петербурга и успела на концерт русской музыки в Гамбурге.

В перерывах между выступлениями певица успевает прогуляться по паркам и улицам города. На этот раз Нетребко оказалась возле пруда в немецком городе. Утки не помешали оперной диве сделать красивый кадр.

Анна Нетребко похвасталась новыми очками от Dolce & Gabbana. Оправа вокруг стекол украшена белыми розами. Похожая модель стоит около 89 тысяч рублей.

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Многим подписчикам в Instagram понравились экстравагантные очки. Но некоторые фанаты певицы решили, что смелый выбор аксессуара не подходит оперной диве.

«Очки убиться веником!», «Перебор! Анна, это и не стиль, и Вам не идёт», «Донна в Розах», «Рядом с Вами даже утки красивые. На всех хватает вашей красоты», — написали в комментариях.