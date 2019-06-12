ЗВЕЗДЫ

Очки в розах: Анна Нетребко примерила аксессуар от Dolce & Gabbana

Не всем поклонникам понравился экстравагантный аксессуар певицы.

Очки в розах: Анна Нетребко примерила аксессуар от Dolce & Gabbana
Анна Нетребко. фото: КП

Анна Нетребко часто путешествует по Европе во время гастролей. За последнюю неделю оперная дива выступила в московском Кремле вместе с мужем, сыграла в «Аиде» Мариинского театра Петербурга и успела на концерт русской музыки в Гамбурге.

В перерывах между выступлениями певица успевает прогуляться по паркам и улицам города. На этот раз Нетребко оказалась возле пруда в немецком городе. Утки не помешали оперной диве сделать красивый кадр.

Анна Нетребко похвасталась новыми очками от Dolce & Gabbana. Оправа вокруг стекол украшена белыми розами. Похожая модель стоит около 89 тысяч рублей.

Многим подписчикам в Instagram понравились экстравагантные очки. Но некоторые фанаты певицы решили, что смелый выбор аксессуара не подходит оперной диве.

«Очки убиться веником!», «Перебор! Анна, это и не стиль, и Вам не идёт», «Донна в Розах», «Рядом с Вами даже утки красивые. На всех хватает вашей красоты», — написали в комментариях.

Вам может быть интересно:

«Многогранный бриллиант»: Навка выразила свое восхищение Нетребко «Я никогда не был спортивным человеком»: муж Анны Нетребко раскрыл свой секрет похудения Анна Нетребко, Павел Прилучный, Сергей Астахов и другие звезды поделились историями о воспитании детей

Тэги:

Dolce & GabbanaАнна Нетребкозвездный стиль
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Очки в розах: Анна Нетребко примерила аксессуар от Dolce & Gabbana
Интересно?
Поделись с друзьями: