Повторила трюк мамы: Надежда Михалкова оседлала «быка»

Надежда Михалкова этим летом отправилась в отпуск в Испанию вместе со своими детьми: Ниной и Ваней. Это произошло сразу после свадьбы бывшего мужа актрисы Резо Гигинеишвили, который связал себя узами брака с новой избранницей Надеждой Оболенцевой. После развода прошло два года, поэтому артистка уже живет сегодняшним днем. Компанию на отдыхе ей также составила сестра Анна Михалкова.

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Как оказалось, ради детей Надежда готова на многое. Во время прогулки на катере она собрала волю в кулак, чтобы прыгнуть в воду. Ей не хотелось выглядеть трусихой перед наследниками. А также она сводила малышей в парк аттракционов, где оседлала «быка». Как оказалось, такой же трюк ранее провернула ее мама Татьяна Михалкова.

«Мне лет 8. Я мама и папа пришли в парк аттракционов. Мама решила пойти на „быков“, да-да , тех самых , на которых я , спустя 25 лет, тоже захотела прокатиться. Я помню как мы с папой стояли и смотрели, как мама, с присущей ей нежностью, азартом и наивностью пыталась „оседлать быка“. Много лет я проходила мимо этого аттракциона и вспоминала как это было, а несколько дней назад, я захотела чтобы у моих детей были такие же воспоминания как у меня», — поделилась Надежда.

Актриса призналась, что никогда раньше не пользовалась таким успехом у детей и своей сестры. Они поддерживали ее, выкрикивая слова: «Мама жги». Трогательные моменты были сняты на видео. Катание на быке вызвало у Михалковой много позитивных эмоций. Поклонники отметили, что она потрясающая мама. Более того, многих артистка вдохновила на такой же подвиг.

А вы катались на таком аттракционе?