ЗВЕЗДЫ

Повторила трюк мамы: Надежда Михалкова оседлала «быка»

Актриса захотела подарить наследникам такие же воспоминания, какие ей когда-то подарила ее мама.

Повторила трюк мамы: Надежда Михалкова оседлала «быка»
Надежда Михалкова. фото: globallookpress.com

Надежда Михалкова этим летом отправилась в отпуск в Испанию вместе со своими детьми: Ниной и Ваней. Это произошло сразу после свадьбы бывшего мужа актрисы Резо Гигинеишвили, который связал себя узами брака с новой избранницей Надеждой Оболенцевой. После развода прошло два года, поэтому артистка уже живет сегодняшним днем. Компанию на отдыхе ей также составила сестра Анна Михалкова.

Как оказалось, ради детей Надежда готова на многое. Во время прогулки на катере она собрала волю в кулак, чтобы прыгнуть в воду. Ей не хотелось выглядеть трусихой перед наследниками. А также она сводила малышей в парк аттракционов, где оседлала «быка». Как оказалось, такой же трюк ранее провернула ее мама Татьяна Михалкова.

«Мне лет 8. Я мама и папа пришли в парк аттракционов. Мама решила пойти на „быков“, да-да , тех самых , на которых я , спустя 25 лет, тоже захотела прокатиться. Я помню как мы с папой стояли и смотрели, как мама, с присущей ей нежностью, азартом и наивностью пыталась „оседлать быка“. Много лет я проходила мимо этого аттракциона и вспоминала как это было, а несколько дней назад, я захотела чтобы у моих детей были такие же воспоминания как у меня», — поделилась Надежда.

Актриса призналась, что никогда раньше не пользовалась таким успехом у детей и своей сестры. Они поддерживали ее, выкрикивая слова: «Мама жги». Трогательные моменты были сняты на видео. Катание на быке вызвало у Михалковой много позитивных эмоций. Поклонники отметили, что она потрясающая мама. Более того, многих артистка вдохновила на такой же подвиг.

А вы катались на таком аттракционе?

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Повторила трюк мамы: Надежда Михалкова оседлала «быка»
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