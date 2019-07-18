Бывший муж Надежды Михалковой женился в третий раз

В середине июля в СМИ просочилась информация, что Резо Гигинеишвили готовится сыграть свадьбу со своей возлюбленной Надеждой Оболенцевой. 18 июля режиссер официально зарегистрировал брак с избранницей. Для бывшего мужа Надежды Михалковой он третий по счету.

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Союз зарегистрировали 18 июля в Кутузовском ЗАГСе столицы. Невеста сама поделилась радостной новостью с журналистами. Она выбрала для торжественного случая белый костюм от Яны Расковаловой, пишет издание Tatler.

Напомним, что долгое время Резо старался не передавать огласке свой роман. Хотя якобы именно ради Оболенцевой режиссер ушел от прежней жены Надежды Михалковой в октябре 2017 года. Экс-супругам удалось остаться друзьями ради общих детей: восьмилетней Нины и шестилетнего Ивана. Также у режиссера есть дочь Мария от первого брака с певицей Анастасией Кочетковой.

Добавим, что в начале года в светской тусовке ходили слухи, что Гигинеишвили расстался с Оболенцевой. Поводом для сплетен стал тот факт, что после совместного путешествия влюбленные неожиданно отписались друг от друга в соцсетях. Однако эта информация не подтвердилась. В День всех влюбленных, 14 февраля, пара посетила премьеру фильма Алексея Нужного «Громкая связь», продемонстрировав идиллию в отношениях.

Впереди у пары свадьба — супруги чуть позже намерены устроить торжество для близких и друзей.