Недавно поженившимся Софи Тернер и Джо Джонасу понадобился психотерапевт

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер не так давно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса. Пара сыграла свадьбу целых два раза — в Лас-Вегасе и во Франции. Молодые звезды выглядели такими счастливыми и радостными, но выяснилось, что на днях пара посетила психотерапевта.

Поклонники были взволнованы этой новостью, предположив, что в отношениях молодоженов могли появиться первые проблемы. Но чувства пары друг к другу оказались ни при чем, причина была в потере близкого друга.

Больше года назад Софи приобрела щенка аляскинского кли-кая. Это достаточно редкая порода, которую часто называют карликовой лайкой. Фанаты сериала в шутку называли питомца Тернер ее «карманным лютоволком». На днях пес по кличке Уолдо скончался в результате тяжелых травм.

Как сообщает Elle, во время прогулки по Нью-Йорку собака, находившаяся на руках у актрисы, запаниковала, вырвалась и угодила под колеса автомобиля. В ряде СМИ тогда появилась информация, что пса напугал кто-то из пешеходов, а представитель Джонаса назвал историю «чертовски странной».

Уолдо доставили к ветеринару, но он не выжил и пара была буквально убита горем. Издание отмечает, что пара обратилась с заявлением в полицию, однако задержали подачу заявления из-за того, что были вынуждены обратиться к психотерапевту.

«Они были настолько опустошены, что остро нуждались в сессии с психотерапевтом, без этого они не могли ничего делать», — приводит журнал слова источника, близкого к паре.