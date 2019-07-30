Волочкова выбрала бирюзовое бикини для танца у бассейна

На днях Анастасия Волочкова отправилась в Грецию, чтобы как следует отдохнуть после интенсивной работы над своим новым шоу. Рассуждая о поездке в соцсети, балерина призналась, что на греческом курорте, куда она приехала в отпуск, у нее много друзей, поэтому скучно ей не будет.
Не дает артистка скучать и поклонникам. Сначала она разместила в Instagram видео, где пьет шампанское в бассейне, затем показала кадры с прогулки на катере и фото, где она прячется за пальмой на частной вилле.
На снимке в новом посте Анастасия демонстрирует свою знаменитую растяжку. Звезда, облаченная в бирюзовое бикини, повторяет танцевальное па.
«Танец – моя жизнь! На вилле друзей не выхожу из образа. Красиво?» — осведомилась балерина. Правда, комментарии к записи Волочкова закрыла, поэтому высказаться об увиденном общественность так и не смогла.
А вам кажутся красивыми фотографии Анастасии в Instagram?