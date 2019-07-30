Волочкова выбрала бирюзовое бикини для танца у бассейна

На днях Анастасия Волочкова отправилась в Грецию, чтобы как следует отдохнуть после интенсивной работы над своим новым шоу. Рассуждая о поездке в соцсети, балерина призналась, что на греческом курорте, куда она приехала в отпуск, у нее много друзей, поэтому скучно ей не будет.

больше по теме Новый водитель Волочковой трижды разбил любимый «Майбах» балерины За полтора года роскошной иномарке неоднократно требовался дорогостоящий ремонт.

Не дает артистка скучать и поклонникам. Сначала она разместила в Instagram видео, где пьет шампанское в бассейне, затем показала кадры с прогулки на катере и фото, где она прячется за пальмой на частной вилле.

На снимке в новом посте Анастасия демонстрирует свою знаменитую растяжку. Звезда, облаченная в бирюзовое бикини, повторяет танцевальное па.

«Танец – моя жизнь! На вилле друзей не выхожу из образа. Красиво?» — осведомилась балерина. Правда, комментарии к записи Волочкова закрыла, поэтому высказаться об увиденном общественность так и не смогла.

А вам кажутся красивыми фотографии Анастасии в Instagram?