Звездный стиль

Волочкова выбрала бирюзовое бикини для танца у бассейна

Балерина продолжает радовать поклонников в соцсети снимками с греческого курорта.

Волочкова выбрала бирюзовое бикини для танца у бассейна
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

На днях Анастасия Волочкова отправилась в Грецию, чтобы как следует отдохнуть после интенсивной работы над своим новым шоу. Рассуждая о поездке в соцсети, балерина призналась, что на греческом курорте, куда она приехала в отпуск, у нее много друзей, поэтому скучно ей не будет.

Не дает артистка скучать и поклонникам. Сначала она разместила в Instagram видео, где пьет шампанское в бассейне, затем показала кадры с прогулки на катере и фото, где она прячется за пальмой на частной вилле.

На снимке в новом посте Анастасия демонстрирует свою знаменитую растяжку. Звезда, облаченная в бирюзовое бикини, повторяет танцевальное па.

«Танец – моя жизнь! На вилле друзей не выхожу из образа. Красиво?» — осведомилась балерина. Правда, комментарии к записи Волочкова закрыла, поэтому высказаться об увиденном общественность так и не смогла.

А вам кажутся красивыми фотографии Анастасии в Instagram?

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Волочкова выбрала бирюзовое бикини для танца у бассейна
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