Хозяйственная балерина: Волочкова вымыла грязную посуду на вилле друзей в Греции

Анастасия привыкла к чистоте и порядку и наглядно показала, что умеет вести домашний быт.

43-летняя Анастасия Волочкова променяла любимые Мальдивы на июльские каникулы Греции. По словам артистки, она позволила себе взять небольшой отпуск после премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Судя по всему, экс-возлюбленная Сулеймана Керимова поселилась на вилле близких друзей. Ранее в Stories Анастасия показывала, как гостеприимные хозяева подготовились к ее приезду, закупив свежие овощи и наполнив холодильник салатными листьями.

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Сама Волочкова привыкла к чистоте и порядку: балерина умеет вести домашнее хозяйство. Так, на вилле друзей в Греции Анастасия вручную и без перчаток помыла грузную посуду после трапезы.

«Помыть за собой посуду в гостях — это мое человеческое правило всегда. Особенно у таких замечательных», — отметила балерина.

Анастасия не забыла поделиться с подписчиками фото своего традиционного поперечного шпагата у бассейна. Волочкова позировала в лазурном купальнике, демонстрируя плоды своих ежедневных тренировок у балетного станка.

Ранее артистка показывала, как увеличилась от нагрузок ее суставная косточка на стопе. Знаменитости пришлось воспользоваться привычным тейпом для того, чтобы избавиться от болевых ощущений. Во время многочасовых репетиций Анастасия старалась не обращать внимание на проблему с ногой.