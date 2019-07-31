Стас Пьеха признался в симпатии к Татьяне Булановой

Недавно на программе «Три аккорда» на Первом канале Стас Пьеха спел вместе с певицей Татьяной Булановой. Спустя несколько дней после эфира молодой исполнитель вспомнил ностальгическую историю, которая связывает его с 50-летней певицей.

«В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. И когда бы я не сел в его машину, месяц или год спустя, там всегда играла именно эта кассета! — рассказал Пьеха своим подписчикам в Instagram. — Не скрою, что несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе…»

И вот спустя много лет повзрослевший Стас вышел с Булановой на одну сцену, чтобы вместе спеть песню Любови Успенской. Знал ли маленький мальчик тогда, что в будущем сам станет звездой и выступит вместе с «девушкой с кассеты»? В комментариях под постом Пьехи поклонницы пишут, что, пожалуй, у каждого жителя России есть своя грустная история, связанная с песней Татьяны Булановой.

Напомним, недавно на экраны страны вышел сериал «Никогда не говори «Никогда», сюжет которого основан на песнях Татьяны Булановой.

А у вас тоже есть история, связанная с песней Татьяны?