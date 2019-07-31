ЗВЕЗДЫ

Стас Пьеха признался в симпатии к Татьяне Булановой

Музыкант в юности знал песни артистки наизусть — все благодаря личному водителю.

Стас Пьеха признался в симпатии к Татьяне Булановой
Стасу Пьехе в детстве приходилось слушать Татьяну Буланову. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Недавно на программе «Три аккорда» на Первом канале Стас Пьеха спел вместе с певицей Татьяной Булановой. Спустя несколько дней после эфира молодой исполнитель вспомнил ностальгическую историю, которая связывает его с 50-летней певицей.

«В ранние школьные годы меня периодически возил водитель, у которого была кассета Тани Булановой. И когда бы я не сел в его машину, месяц или год спустя, там всегда играла именно эта кассета! — рассказал Пьеха своим подписчикам в Instagram. — Не скрою, что несмотря на мою тогдашнюю рок-н-рольную направленность, мне нравилась пронзительная женская печаль и честность в ее песнях и голосе…»

И вот спустя много лет повзрослевший Стас вышел с Булановой на одну сцену, чтобы вместе спеть песню Любови Успенской. Знал ли маленький мальчик тогда, что в будущем сам станет звездой и выступит вместе с «девушкой с кассеты»? В комментариях под постом Пьехи поклонницы пишут, что, пожалуй, у каждого жителя России есть своя грустная история, связанная с песней Татьяны Булановой.

Напомним, недавно на экраны страны вышел сериал «Никогда не говори «Никогда», сюжет которого основан на песнях Татьяны Булановой.

А у вас тоже есть история, связанная с песней Татьяны?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Три аккорда»Стас ПьехаТатьяна Буланова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Пьеха признался в симпатии к Татьяне Булановой
Интересно?
Поделись с друзьями: