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Актриса Женя Малахова раскрыла интересные детали съемок сериала по песням Татьяны Булановой

Телеканал «Россия 1» начал показ многосерийного фильма о 90-х «Никогда не говори «Никогда».

Актриса Женя Малахова раскрыла интересные детали съемок сериала по песням Татьяны Булановой
Актриса Женя Малахова сыграла вымышленную сестру Тани Булановой. Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала

На телеканале «Россия 1» начался показ сериала «Никогда не говори «Никогда», сюжет которого основан на песнях Татьяны Булановой. Необычный телепроект об эпохе 90-х получился интересным, а его персонажи хотя и полностью вымышленными, но вполне узнаваемыми.

Таню Буланову в фильме играет Дарья Щербакова. По сценарию, у главной героини есть старшая сестра Светлана, роль которой исполнила актриса Женя Малахова. Накануне артистка раскрыла подробности съемок сериала.

Эпизоды картины снимались в Санкт-Петербурге еще в прошлом году, над рядом сцен актеры работали в зимний период. Женя вспомнила, как в 17-градусный мороз ей пришлось ходить по улице в мини-юбке, которая сидела настолько плотно, что костюмеры даже не могли утеплить этот наряд.

«До сих пор не понимаю, как люди ходили в капроновых чулках раньше. Все-таки русские женщины – великие женщины!» – говорит актриса.

Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото
Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала

Не обошлось на съемках «Никогда не говори «Никогда» и без неприятных происшествий. Однажды, уже летом, команда сериала работала над эпизодом в гроте, где Женя Малахова случайно ударилась головой. Оказалось, что артистка получила сотрясение мозга, однако прерывать съемочный процесс было нельзя. В этом состоянии она играла все последующие сцены на протяжении нескольких дней.

Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала

Конечно, были и забавные моменты. Как рассказала актриса, больше всего ей запомнился случай с реквизитором, которая только-только устроилась на должность. На съемке сцены застолья девушка налила актерам настоящий алкоголь.

«Наша любимая история. Мы, естественно, были уверены, что это как всегда: чай или сок. Некоторым артистам провезло меньше, они в первом дубле залпом выпили этот алкоголь. Ее удивлению не было предела: «Да? А я думала, что в кино все правда», – вспоминает Женя Малахова.

Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала
Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала
Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала
Кадр из сериала «Никогда не говори «Никогда». Фото: пресс-служба телеканала

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Актриса Женя Малахова раскрыла интересные детали съемок сериала по песням Татьяны Булановой
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