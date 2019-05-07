Актриса Женя Малахова раскрыла интересные детали съемок сериала по песням Татьяны Булановой

На телеканале «Россия 1» начался показ сериала «Никогда не говори «Никогда», сюжет которого основан на песнях Татьяны Булановой. Необычный телепроект об эпохе 90-х получился интересным, а его персонажи хотя и полностью вымышленными, но вполне узнаваемыми.

Таню Буланову в фильме играет Дарья Щербакова. По сценарию, у главной героини есть старшая сестра Светлана, роль которой исполнила актриса Женя Малахова. Накануне артистка раскрыла подробности съемок сериала.

Эпизоды картины снимались в Санкт-Петербурге еще в прошлом году, над рядом сцен актеры работали в зимний период. Женя вспомнила, как в 17-градусный мороз ей пришлось ходить по улице в мини-юбке, которая сидела настолько плотно, что костюмеры даже не могли утеплить этот наряд.

«До сих пор не понимаю, как люди ходили в капроновых чулках раньше. Все-таки русские женщины – великие женщины!» – говорит актриса.

Не обошлось на съемках «Никогда не говори «Никогда» и без неприятных происшествий. Однажды, уже летом, команда сериала работала над эпизодом в гроте, где Женя Малахова случайно ударилась головой. Оказалось, что артистка получила сотрясение мозга, однако прерывать съемочный процесс было нельзя. В этом состоянии она играла все последующие сцены на протяжении нескольких дней.

Конечно, были и забавные моменты. Как рассказала актриса, больше всего ей запомнился случай с реквизитором, которая только-только устроилась на должность. На съемке сцены застолья девушка налила актерам настоящий алкоголь.