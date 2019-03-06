И боль, и слезы, и любовь: за каждой песней Татьяны Булановой стоит личная история

6 марта известной певице исполнилось 50 лет! Поздравляем!

Татьяна Буланова – настоящий феномен на нашей эстраде. Под ее немного дрожащий голос и лирические мелодии в 90-х плакали не только девочки, но и умудренные опытом женщины. Как певица этого добивалась? Оказывается, каждая композиция тесно связана с судьбой певицы и может рассказать свою историю.

«Девчонка», 1990 год: встреча с первым мужем, любовь и семья

На эту песню группа «Летний сад» снимала свой первый клип. Тане тогда исполнился 21 год, а продюсеру группы Николаю Тагрину – 30. По задумке сценариста главная героиня клипа должна была поцеловаться с парнем.

Режиссер для этой роли выбрала Николая. Буланова и Тагрин сильно смущались перед камерами, и их поцелуй получился детским, пионерским. Режиссер орала и возмущалась, что они не умеют целоваться.

И тогда молодые люди сделали это по-настоящему. По воспоминаниям певицы, после поцелуя они посмотрели друг на друга совершенно иначе, что-то промелькнуло между ними и заинтересовало.

Вскоре стало известно, что продюсер развелся со своей женой. На предложение съехаться, Таня ответила отказом, она видела совместную жизнь только с официальным штампом в паспорте.

И в 1992-м юная певица своего добилась: они стали мужем и женой, а 19 марта 1993-го – у них родился сын Александр. После тринадцати лет брака Тагрин и Буланова официально развелись, но продолжили вместе работать.

«Не плачь», 1991 год: первые шаги на сцене, сквозь свист публики

Морозным вечером декабря 1989 года Таня возвращалась с занятий в Ленинградском мюзик-холле. Вдруг ее окликнул незнакомый парень и пригласил в качестве солистки в только что созданную им группу.

Девушка молодого человека не испугалась и к его предложению отнеслась серьезно, так как несколько минут назад видела его разговаривающим с ее преподавателем. Поэтому на следующий день они встретились, чтобы провести первую репетицию.

Так в группе «Летний сад» появилась Татьяна Буланова. Успеха они добивались долгих два года. Как рассказывала певица, она на всю жизнь запомнила выступление на разогреве популярной в те времена группы «Кар-Мэн» (Сергей Лемох и Богдан Титомир).

Как издевались над ней фанаты, свистели, оскорбляли, смеялись. И чтобы успокоить беснующуюся толпу Буланова решила исполнить только что написанную песню «Не плачь», но зрители начали выть. Такого унижения Татьяна не выдержала и расплакалась на сцене.

«Колыбельная», 1994 год: постоянные разлуки с маленьким сыном

Татьяна Буланова считает, что самое сложное в жизни артиста, — это когда уезжаешь на гастроли, а маленький ребенок цепляется за тебя и горько плачет. Маленькому Саше не повезло еще больше, так как одновременно уезжали и мама, и папа.

В те годы заработать деньги можно было только на концертах, вот и колесили по всей стране, чтобы хоть как-то прожить, да еще и оставить на запись очередной песни. Пока Татьяна и Николай мотались из города в город, их сын жил с бабушкой и дедушкой, родителями Булановой.

Мальчик так тосковал, что отказывался говорить с ними по телефону, а когда по телевизору показывали маму, то кидался в изображение игрушками. Младший сын Татьяны Никита, которому 8 марта исполнится 12 лет, тоже скучает по маме. Но в ее отсутствие мальчика поддерживает папа Владислав Радимов и старший брат Александр.

«Мама», 1996 год: воспоминания о предательстве

Тане было 14 лет, когда она смертельно испугала своих родителей. Она уже несколько дней не вставала с кровати, а при попытке подняться, девочку страшно рвало. Мама вызвала «Скорую». Доктор была в шоке и подумала, что сломался тонометр, когда увидела какое давление он показывает.

Врач достала другой прибор, но и он показывал завышенные цифры. Таню госпитализировали. И там она лежала уткнувшись носом в стенку и пыталась понять почему с ней так поступили. Еще неделю назад она летала на крыльях от счастья.

Самый красивый мальчик в классе предложил ей дружить. Он каждое утро заходил за ней перед школой и даже признался, что она ему нравится. А потом просто отвернулся. Выяснилось, что ему нравилась совсем другая девчонка, но в нее был влюблен его лучший друг. И чтобы уровнять шансы на покорение сердца красавицы, дал ему неделю форы, а сам гулял с Таней.

Выйти из депрессии девушке помогло пение. Она лежала в старой больнице со сводчатыми высокими потолками. Там была великолепная акустика, и Тане понравилось, как звучит ее голос. Именно в больнице она начала петь. Так появилась песня «Мама».

«Ледяное сердце», 1998: смерть любимого отца

На очередных гастролях Тагрин и Буланова купили своему 5-летнему сыну очень крутой конструктор. Вернувшись домой они тут же отправились к Саше, который жил с бабушкой и дедушкой на даче.

Ехали на двух машинах друг за другом. И в какой-то момент Тагрин не увидел в зеркало заднего вида «восьмерки» жены. Он ее нашел в 20 метрах от дороги, повисшей между двух столбов. Таня была пристегнута и осталась жива, только получила огромную шишку на лбу.

Тогда многие говорили, что это настоящее чудо, так как удар был такой силы, что лежащий на сиденье детский конструктор вылетел через лобовое стекло на несколько метров вперед. Татьяна и Николай разыскали конструктор и вручили его сыну, который ничего не заметил.

А вот Танины родители сильно распереживались. Ее папа Иван Петрович Буланов, капитан первого ранга, тогда сильно болел. Он умер в феврале 1998-го.

Певице сообщили, что отец попал в больницу, когда она была на сцене. Позднее Татьяна вспоминала, как молилась, чтобы папа ее дождался. Дочь успела попрощаться с отцом. До последнего вздоха мужчина слушал ее песни. Артистка говорит, что хранит кассету, которая остановилась, когда ее отец умер.

«Летела душа», 2005: любовь к футболисту Радимову

В конце 2004 года один питерский спортивный журнал попросил Татьяну сделать интервью для рубрики «Звезда со звездою говорит». Певице предстояло поговорить со звездой «Зенита» Владиславом Радимовым. Потом он встретился со всем коллективом «Летнего сада», затем – с Таниными друзьями.

На тот момент Буланова и Тагрин уже не испытывали к друг другу пылких чувств и подали на развод. Был в разводе с первой женой и Радимов. Но артистка, уйдя от мужа-продюсера, с футболистом строить отношения не стала.

Еще несколько месяцев она разбиралась в своих чувствах и чего, собственно, хочет от жизни. Они поженились в октябре 2005-го. Говорят сразу же после регистрации, на телефон Владислава пришла смска: «Будьте вы прокляты».

Восьмого марта 2007-го у них родился сын Никита. Они прожили вместе 11 лет. Их считали образцовой супружеской парой, поэтому сообщение о расставании для фанатов певицы и спортсмена стало шокирующим. Они развелись в декабре 2016-го.

Для обоих расставание было очень тяжелым, в прессе появились подробности их жизни, о которых никто не должен был знать. Но в отличие от своего окружения, ни Татьяна, ни Владислав, не стали лить друг на друга грязь. А недавно появились слухи, что у певицы новый роман и она снова счастлива.