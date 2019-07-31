Стоцкая опубликовала трогательное фото обнимающихся детей

Анастасия Стоцкая уже около 10 лет состоит в браке с бизнесменом Сергеем. Влюбленные воспитывают двоих детей: восьмилетнего Александра и двухлетнюю Веру. Своим наследникам звезда старается посвящаться все свободное время. Дни рождения малышей не проходят без вечеринки, а дома у певицы даже есть сухой бассейн с шарами и множество других предметов для игр.

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Сейчас, когда дети подросли, Стоцкая стала чаще публиковать фото с ними. Сына она даже берет с собой на различные мероприятия, а вот с дочкой больше проводит времени на свежем воздухе. 31 июля артистка предалась ностальгии. Она опубликовала архивный снимок, на котором ее наследница запечатлена еще совсем маленькой. Крохотную Веру, укутанную в пеленку, в кадре обнимает брат, которые улыбается от счастья.

«Все мое», — написала Анастасия.

Поклонники пришли в восторг от нежного снимка. Многие отметили, что наследники растут копией своей мамы. «Боже, какие милые! Так и хочется на руки взять и зацеловать», «Какие же они сладкие, и как же они быстро выросли!», «Как две капли», «Это бесподобно», «Как они похожи», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что раньше поклонники активно обсуждали, что сын Стоцкой похож на Филиппа Киркорова. Ходили слухи, что именно король российской эстрады и является отцом мальчика. Однако сама певица сплетни не раз опровергала. А благодаря этому архивному снимку, многие пользователи Сети убедились, что дети очень похожи на свою маму.