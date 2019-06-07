Анастасия Стоцкая рассказала, почему Киркоров расторг с ней контракт

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Певица стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Когда Анастасия Стоцкая – рыжая, харизматичная, голосистая – только появилась на эстраде, ее часто сравнивали с Аллой Пугачевой. Кроме того, Настю опекал сам Филипп Киркоров. Тогда о романе Киркорова и Стоцкой писали все СМИ, и сейчас ситуация повторяется. Дело в том, что сын Стоцкой – вылитый Филипп, только маленький. И чем старше мальчик становится, тем активнее шушукаются за Настиной спиной. Чтобы расставить все точки над i, Настя пришла ко мне в студию и откровенно рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.

Вы удивитесь, но натуральный цвет волос Анастасии вовсе не рыжий. В юности она была русой, а потом лет в семнадцать решила перекраситься и органично вжилась в образ рыжей бестии.

Настя, кстати, не первая звезда в своей семье. Сначала прославился ее старший брат Павел Майков, который сыграл роль Пчелы в сериале «Бригада». Настя искренне радовалась за брата и никогда ему не завидовала.

– Я вообще никогда не хотела быть знаменитой, – честно признается певица.

Брат и сестра, к сожалению, сейчас видятся редко: оба очень заняты. Я удивилась, узнав о том, что Даниил, сын Майкова от первой жены, живет с отцом.

– Даня сам так захотел, и всех это устроило, – объясняет Стоцкая. – Но с мамой, конечно, они постоянно видятся.

У самой Насти, кстати, с любимой мамой прекрасные отношения. Они настоящие подружки, им нравится делиться друг с другом секретами и советоваться. Анна Стоцкая – художник, она всю жизнь что-то мастерит своими руками, особенно она любит вязать.

Мама Анастасии пришла ко мне в студию и совершенно меня поразила: она выглядит максимум старшей сестрой Насти, но никак не мамой! Конечно, это во многом генетика, но время от времени Анна ложится в клинику и голодает, чтобы поддерживать себя в форме.

Мама и дочь очень близки. К избраннику Анастасии бизнесмену Сергею Анна поначалу отнеслась настороженно, как и любая любящая мама. Ее смущало и то, что будущий зять – армянин, представитель другой культуры.

Настя много лет замужем за Сергеем, однако поклонники до сих пор вздыхают, когда речь заходит о том периоде ее жизни, когда рядом был Филипп Киркоров.

– Он так очаровал мою бабушку, что она в него просто влюбилась, – вспоминает Настя. – Каждый раз, когда я приезжала к ней в гости, она спрашивала: «Настя, ну когда вы поженитесь с Киркоровым?» У меня уже был муж и ребенок, но бабушка все равно продолжала интересоваться и намекать, что хорошо было бы… Она мечтала, что мы поженимся.

Отношения продюсера Киркорова и его рыжей подопечной складывались не всегда легко. Бывало, что они ругались, обижались друг на друга…

– Может, я хотела привлечь к себе внимание таким образом, – рассуждает Настя. – Например, сбегала с концертов. Правда, меня всегда возвращали.

Мама Анастасии полагает, что Настя была в Филиппа влюблена, а он не отвечал ей взаимностью. Именно поэтому Настя в какой-то момент начала вести себя как обиженная девочка, которой не хватает внимания. Певица согласна с этой версией. Ну а кто бы на ее месте не влюбился в такого красавца?

– Филипп – особенный человек в моей жизни, – тепло улыбается Настя. – Он совершенно меня очаровал, я, конечно, была в него влюблена и до сих пор люблю. Он очень многому меня научил, очень много мне дал, рассказал всем обо мне…

Алла Борисовна, которая тогда еще была женой Филиппа Киркорова, приходила на репетиции мюзикла «Чикаго», давала советы, критиковала Настю, и та не обижалась, а старалась прислушиваться. Мудрая Пугачева не видела в Насте соперницу – она прекрасно понимала, что это просто бизнес и не более того.

– Мы с Филиппом действительно очень здорово смотрелись и смотримся до сих пор, – улыбается Настя. – И многим людям хотелось, чтобы мы были вместе… Первый раз мы поцеловались в лифте, когда Филипп провожал меня домой… Он говорил, какая я талантливая, какое блестящее меня ждет будущее… Все было очень красиво и романтично.

Когда мюзикл «Чикаго» провалился, Филипп спросил Настю, не хочет ли она попробовать себя в качестве певицы. Девушка, разумеется, согласилась. Заполучить в продюсеры самого Киркорова – это же мечта! Они подписали контракт на пять лет. Филипп шикарно одевал Настю, покупал для нее песни, возил на гастроли… А однажды даже спас ей жизнь…

Как-то раз Настя отпросилась с мюзикла «Чикаго», чтобы сходить на мюзикл «Норд-Ост». Оказалось, Филипп был не в курсе и потребовал, чтобы она немедленно вернулась в театр. Настя не могла ослушаться продюсера и пришла на работу, а несколькими часами позже выяснилось, что зрители и актеры «Норд-Оста» стали заложниками террористов…

Конечно, Настя была благодарна Филиппу, который случайно, но все же уберег ее от беды. Однако их отношения становились хуже с каждым днем. Настя ждала от Киркорова решительного шага, а он видел в ней лишь талантливую подопечную – и не более.

– К концу контракта мы уже практически не работали, – вздыхает Настя. – Я, конечно, понимала, что Филипп Киркоров не тот человек, за которого можно выйти замуж и варить ему суп… Это просто не про Филиппа.

Контракт закончился – и Настя пустилась в свободное плаванье. Ей казалось, теперь она будет жить даже лучше, чем раньше. Но ошиблась. Ее практически сразу обманули на 700.000 евро, которые ей подарил щедрый поклонник. Наша команда вышла на одного из двух мужчин, которые обвели Настю вокруг пальца. Его зовут Зиновий Попроцкий, и виноватым он себя не чувствует, уверяя, что отчитался перед Стоцкой за каждую копейку.

– Я была раздавлена, – признается Стоцкая. – Я осознала, сколько всего можно было сделать на эти деньги: купить родителям квартиру, открыть бизнес…

Жаловаться Филиппу Настя не стала. Рассказала она ему о случившемся уже потом, когда ее ушлых «продюсеров» и след простыл.

А ведь Филипп мог бы в один момент решить проблему! Он мужчина хоть и творческий, но решительности и жесткости ему не занимать. Так, однажды он запретил Стоцкой выходить замуж за актера Алексея Секирина, в которого Настя влюбилась и даже повенчалась с ним. И, как показало время, был прав: Алексей изменял Насте и едва ли относился к ней серьезно… Настя даже не знала, что у Алексея уже есть сын, о котором он не удосужился ей сообщить.

Затем Настя закрутила роман с певцом Владом Топаловым, но и с ним у нее не сложилось. Сейчас Настя наконец счастлива в браке. Правда, в ЗАГС они с мужем отправились не сразу, а за десять дней до того, как Настя стала мамой.

– Сергей очень переживал, хотел, чтобы родился мальчик, – вспоминает Настя. – У меня был легкий токсикоз, он приносил мне завтрак в постель, привозил обеды в театр, где я тогда репетировала.

> Настя говорит, что Сергей ей сразу понравился, с первой же встречи. Первый поцелуй у них случился в Дубае, куда они полетели отдыхать в общей компании, а потом роман продолжился в Москве.

> Супруги вместе почти десять лет, у них двое детей. Однако СМИ никак не могут успокоиться и то и дело публикуют фото сына Киркорова и сына Стоцкой, которые действительно очень похожи. Поговаривают, что Настя дала Филиппу свою яйцеклетку…

– Я такого не читала, – искренне удивилась Настя. – Могу только посмеяться над этой версией.

Настя – прекрасная мама. Ухаживать за сыном Сашей и дочкой Верой ей помогает няня филиппинка Шэрил, которой Настя не сразу, но все же научилась доверять. Верочка еще совсем маленькая, а вот Саша пришел ко мне в студию и рассказал, что мечтает стать хирургом, чтобы помогать людям. Особенно Саше хочется помочь сыну своей филиппинской няни, который родился глухонемым.

Когда настал черед секрета стоимостью один миллион рублей, я протянула Насте конверт, в котором содержался вопрос, касающийся схожести их с Киркоровым сыновей.

– Удивили меня, – сказала Настя и сильно разнервничалась. – Я, честно говоря, ожидала прочитать немножко другое. Есть люди, которые причастны к этому, и я не имею права раскрывать эти вещи. Я в шоке… Я никогда не буду об этом говорить.

> С этими словами Настя, в глазах которой блестели слезы, сожгла конверт. Что ж, некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми – на то они и тайны.