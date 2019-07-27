Домашний стиль: Волочкова подобрала к мини-шортам флисовые сапожки

43-летняя Анастасия Волочкова не только заботится о своем внешнем виде и имидже, но и уделяет особое внимание здоровью. Ранее на личной страничке в Instagram знаменитость показывала увеличенную от нагрузок суставную косточку на ноге. По словам артистки, ей пришлось много репетировать перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Волочкова терпела боль, стараясь не обращать внимание на проблему с ногой.

«Посмотрела я утром на свои ножки… Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом. Хорошо, что синяки не видны в кадре. Я так устала», — отметила Анастасия.

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На личной страничке в микроблоге балерина опубликовала свежее фото, на котором она предстала в белых мини-шортах и кофточке трендового лимонного оттенка. Даже в солнечную и погожую погоду Анастасия Волочкова вынуждена утеплять свои ножки. На террасу балерина выходит в домашних мягких сапожках из флиса, заботясь о суставах.

К слову, поддерживать фигуру в тонусе артистке помогает правильное сбалансированное питание и ежедневные тренировки у балетного станка. Кроме того, Анастасия окунается в ледяную купель, закаляя свой организм и заряжая иммунитет. К этой практике Волочкова приучает и 13-летнюю дочку Ариадну.