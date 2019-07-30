Меган Маркл поставила трон под угрозу

Меган Маркл раскритиковали из-за выбора героинь для сентябрьского номера Vogue. Кроме Мишель Обамы, Джейн Фонды, Сальмы Хайек и еще пары имен эти женщины мало известны в Великобритании.
Свой выбор герцогиня Сассекская обосновала тем, что все они несут в массы революционные взгляды и хотят изменить жизнь к лучшему.
Однако помимо того, что на обложке «фэшн-библии» не нашлось место для Елизаветы II, безусловно являющейся величайшей женщиной в истории, или британской выдающейся актрисы Джуди Денч, Меган умудрилась поставить под угрозу сам институт монархии.
«Если что-то идет не так, нет справедливости или же есть неравенство, то кто-то должен что-то сказать. И почему бы не мне?», — задала риторический вопрос Маркл в одном из интервью.
Однако причина, по которой герцогине запрещено высказываться, является ее принадлежность к старшим членам королевской семьи.
Смысл всей британской конституционной системы заключается в том, что монархия находится вне политики и жестко придерживается нейтралитета. Вмешательство в государственные дела пару раз едва не привело к гибели института королевской семьи.
Первый раз это произошло в 19 веке, когда королева Виктория открыто выступила против лейбористов.
Во второй раз это произошло в 1930 году, когда Георг VI поддержал гибельную политику умиротворения в отношении Гитлера, которую проводил тогдашний премьер Невилл Чемберлен.
Неоднозначный же выбор Маркл героинь Vogue, среди которых оказалась и актриса-трансгендер, может привести к расколу общества, в то время, как цель монархии — объединять нацию.
Как отмечает The Sun, герцогине следует брать пример с Кейт Миддлтон, которая прекрасно играет свою роль на публике, не демонстрируя свои личные политические предпочтения.