Меган Маркл поставила трон под угрозу

Герцогиня Сассекская выбрала для обложки Vogue, чьим приглашенным редактором будет в сентябре, по большей части женщин, которые придерживаются крайне левых политических взглядов.

Меган Маркл раскритиковали из-за выбора героинь для сентябрьского номера Vogue. Кроме Мишель Обамы, Джейн Фонды, Сальмы Хайек и еще пары имен эти женщины мало известны в Великобритании.

Свой выбор герцогиня Сассекская обосновала тем, что все они несут в массы революционные взгляды и хотят изменить жизнь к лучшему.

Однако помимо того, что на обложке «фэшн-библии» не нашлось место для Елизаветы II, безусловно являющейся величайшей женщиной в истории, или британской выдающейся актрисы Джуди Денч, Меган умудрилась поставить под угрозу сам институт монархии.

больше по теме Меган Маркл раскритиковали за выбор героинь Vogue Журналист Дэн Вутон назвал решение герцогини Сассекской «полным идиотизмом».

«Если что-то идет не так, нет справедливости или же есть неравенство, то кто-то должен что-то сказать. И почему бы не мне?», — задала риторический вопрос Маркл в одном из интервью.

Однако причина, по которой герцогине запрещено высказываться, является ее принадлежность к старшим членам королевской семьи.

Смысл всей британской конституционной системы заключается в том, что монархия находится вне политики и жестко придерживается нейтралитета. Вмешательство в государственные дела пару раз едва не привело к гибели института королевской семьи.

больше по теме Австралийские журналисты обвинили Меган Маркл в плагиате Герцогиня Сассекская позаимствовала идею для обложки сентябрьского Vogue у Саманты Бретт и Стефа Адамса.

Первый раз это произошло в 19 веке, когда королева Виктория открыто выступила против лейбористов.

Во второй раз это произошло в 1930 году, когда Георг VI поддержал гибельную политику умиротворения в отношении Гитлера, которую проводил тогдашний премьер Невилл Чемберлен.

Неоднозначный же выбор Маркл героинь Vogue, среди которых оказалась и актриса-трансгендер, может привести к расколу общества, в то время, как цель монархии — объединять нацию.

Как отмечает The Sun, герцогине следует брать пример с Кейт Миддлтон, которая прекрасно играет свою роль на публике, не демонстрируя свои личные политические предпочтения.