Актриса трансгендер восхитилась общением с Меган Маркл

Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска британского Vogue. На обложке журнала не будет портрета герцогини, зато будут фото 15 женщин, исктории которых ее вдохновляют.
В их числе оказалась звезда популярного американского сериала Orange is a new black («Оранжевый хит сезона») Лаверна Кокс. Она является одной из самых знаменитых актрис трансгендеров, которые продвигают идею принятия того тела, которое нужно человеку, чтобы быть счастливым.
Кроме того, в сериале «Оранжевый хит сезона» Лаверна исполнила роль женщины трансгендера, показав все сложные моменты в жизни подобных людей. Когда Кокс пригласили для интервью журналу Vogue она ничего не знала об участии Меган Маркл, но потом пришла в восторг.
Она рассказала, что главный редактор журнала позвонил ей и сказал: «а теперь с тобой хочет поговорить кто-то еще» и это оказалась герцогиня.
«Я сказала ей, что с самого начала «Форс-мажоров» была ее преданной фанаткой. Я больше всех любила ее на шоу. Она ответила просто: Оооу, но не казалась удивленной, должно быть она часто слышит признания в любви», — приводит слова Лаверны People.
Она добавила, что мечтала об участии в таком проекте после того, как Times не включил ее в сотню женщин, ежедневно меняющих мир. Тогда ее фанаты запустили в Сети флэшмоб «#гдежелавернакокс», но это не принесло результата.