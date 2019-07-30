Актриса трансгендер восхитилась общением с Меган Маркл

Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского выпуска британского Vogue. На обложке журнала не будет портрета герцогини, зато будут фото 15 женщин, исктории которых ее вдохновляют.

больше по теме Меган Маркл не предложила кандидатуру Елизаветы II на обложку Vogue Британцы считают, что герцогиня не проявила уважение к королеве.

В их числе оказалась звезда популярного американского сериала Orange is a new black («Оранжевый хит сезона») Лаверна Кокс. Она является одной из самых знаменитых актрис трансгендеров, которые продвигают идею принятия того тела, которое нужно человеку, чтобы быть счастливым.

Кроме того, в сериале «Оранжевый хит сезона» Лаверна исполнила роль женщины трансгендера, показав все сложные моменты в жизни подобных людей. Когда Кокс пригласили для интервью журналу Vogue она ничего не знала об участии Меган Маркл, но потом пришла в восторг.

Она рассказала, что главный редактор журнала позвонил ей и сказал: «а теперь с тобой хочет поговорить кто-то еще» и это оказалась герцогиня.

«Я сказала ей, что с самого начала «Форс-мажоров» была ее преданной фанаткой. Я больше всех любила ее на шоу. Она ответила просто: Оооу, но не казалась удивленной, должно быть она часто слышит признания в любви», — приводит слова Лаверны People.

Она добавила, что мечтала об участии в таком проекте после того, как Times не включил ее в сотню женщин, ежедневно меняющих мир. Тогда ее фанаты запустили в Сети флэшмоб «#гдежелавернакокс», но это не принесло результата.