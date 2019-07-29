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Меган Маркл не предложила кандидатуру Елизаветы II на обложку Vogue

Британцы считают, что герцогиня не проявила уважение к королеве.

Меган Маркл не предложила кандидатуру Елизаветы II на обложку Vogue
Меган Маркл обвинили в неуважении к королеве Елизавете Фото: Eastnews

Поклонники по всему миру с нетерпением ожидают сентябрьского выпуска британского Vogue. Приглашенным редактором стала Меган Маркл, которая отказалась позировать для обложки, уступив место женщинам, которые стараются изменить мир.

Всего в грядущем номере будет интервью с 15 героинями. В их числе Джейн Фонда, Сальма Хайек, участник кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и многие другие.

Однако фанатов королевской семьи волнует только один вопрос: а как же королева? Читатели недоумевают, как могла герцогиня не воспользоваться такой уникальной возможностью, имея доступ к главному глянцевому изданию и состоя в родстве с самой главой британской монархии.

Королева и Меган Маркл. Фото
Меган Маркл не считает королеву достаточно вдохновляющей. Фото: Eastnews

«Меган выбрала таких разных женщин и не выбрала королеву? Серьезно?!», «Любой бы на ее месте взял интервью у ее величества, но само собой не она», «Она говорит, что на обложке только женщины, которые ее вдохновляют, выходит королева не вдохновляет ее», — написали комментаторы в Twitter.

Стоит отметить, что герцогиня Сассекская работала над выпуском семь месяцев и посчитала, что самой позировать для издания было бы хвастливым поступком.

А как вы считаете, стоило ли Меган Маркл взять интервью у бабушки своего мужа?

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Меган Маркл не предложила кандидатуру Елизаветы II на обложку Vogue
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