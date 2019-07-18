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Филипп Киркоров «пощекотал нервишки» фанатам необычными видео

Поп-король представил промежуточные итоги конкурса среди поклонников.

Филипп Киркоров «пощекотал нервишки» фанатам необычными видео
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Еще в конце июня Филипп Бедросович объявил конкурс среди звезд и поклонников из народа: музыкант предложил снять видео на тему «жизнь без комплексов».

Поводом послужил выход новой композиции «Стеснение пропало». На странице в Instagram Киркоров разместил три видео от поклонников, которые Филипп отобрал для дальнейшего народного голосования.

Киркоров, уезжающий на «восьмерке»

На одном из них фанат в образе Филиппа Бедросовича выходит из белого лимузина, сломавшегося посреди трассы. «Валера, мы на концерт опаздываем!» — ругается поп-король на водителя. Парень, ковыряясь в капоте, разводит руками: «Филипп Бедросович, ничего не могу поделать, сами не знаем, что случилось».

Киркоров подходит к видавшей виды «восьмерке», припаркованной у обочины, рядом с которой стоит ее бывалый хозяин, кавказец с бородой. «Уважаемый на этом можно уехать?» — спрашивает «Филипп». «А тебе что стыдно на такой машине ездить?» — поднимает бровь владелец неказистого авто.

Филипп на глазах преображается, превращаясь из поп-короля в обычного парня в трениках, прыгает как ни в чем ни бывало в «восьмерку» и уезжает.

Роман с картонным Киркоровым

На втором видео поклонница Киркорова изображает роман с картонным Киркоровым, катая его на своем «феррари» и отправляясь вместе на шопинг.

Другая фанатка сняла видео на тему сексуальных отношений врача и пациентки.

«Пощекотал нервишки? Конечно, выбор сделать крайне сложно!» — написал в комментарии певец.
Пока в зрительском голосовании побеждает первое видео с «восьмеркой».

Варианты роликов на песню от звезд Филипп Бедросович пока не представлял.


Напомним, начиная акцию, Киркоров предложил поучаствовать в ней звездам отечественной эстрады. В их числе Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Яна Рудковская и Ольга Бузова.

«Где есть стеснение, там нет удовольствия! Главное это делать грамотно и со вкусом. Музы мои, все ждут вас. А тем временем пошел третий миллион просмотров песни «Стеснение пропало», — рассказал о своих достижениях поп-король, начиная челлендж.

На данный момент видео оценили более 6 миллионов зрителей.

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Тэги:

Ани ЛоракВера БрежневаСветлана ЛободаФилипп КиркоровЯна Рудковская

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Филипп Киркоров «пощекотал нервишки» фанатам необычными видео
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