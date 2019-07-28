Киркоров пообщался со знаменитым украинским холостяком в Монте-Карло

Король поп-музыки дал концерт в Монако, но там же успел встретиться с Сергеем Мельником.

За перемещениями вездесущего Филиппа Киркорова не так просто уследить. На днях поп-король пел на фестивале «Жара», и вот он уже дает концерт в Монако, размещая свои фото на фоне роскошных интерьеров местного отеля.

В кадр вместе с Филиппом попал известный красавец, украинский футболист Сергей Мельник, ставший главным героем пятого сезона реалити-шоу «Холостяк» на украинском телеканале СТБ.

«Приятная встреча на Лазурном берегу с Легендой футбола. Море общих друзей», — подписал совместное с Сергеем селфи Филипп в Instagram.

У спортсмена и артиста даже завязалась в комментариях к посту короткая переписка. Мельник, перепостивший, кстати, снимок Филиппа у себя в аккаунте, поблагодарил Киркорова. В ответ тот написал: «Как всегда прекрасный».

Филипп не далек от истины. Участие в шоу красавца-мужчины Сергея Мельника привлекло к просмотру украинского «Холостяка» и российскую аудиторию. Интересно, что Мельник мог стать участником российского аналога шоу, а не украинского СТБ.

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«За неделю до звонка с канала СТБ ко мне обратились их коллеги из российского «Холостяка». Я не телевизионный человек, воспринял их предложение с большим удивлением и согласия не дал. Проходит несколько дней — снова звонок. Когда я во второй раз услышал слово «холостяк», удивления уже не было. Просто подумал: «Возможно, моя судьба меня сама нашла», — делился футболист с изданием «Прессбол».

Однако выбор на шоу в пользу модели Марины Кищук не стал судьбоносным для Сергея. Вскоре после шоу пара рассталась.