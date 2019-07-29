Лидер Rammstein подержался за штурвал самолета на пути в Москву

Тилль Линдеманн, лидер немецкой метал-группы Rammstein, опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он сидит за штурвалом частного самолета. В кабине он не один, рядом на соседнем кресле находится пилот. Скорость самолета составила 673 километра в час.

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Судя по кадрам, лайнер идет на автопилоте, а вокалист Rammstein просто взялся руками за штурвал, имитируя управление. И это правильно, что просто попозировал, самолет не игрушка.

Фанаты Rammstein давно ждали группу в Москве, где на стадионе «Лужники» состоится концерт. Еще у немецкого коллектива запланировано выступление в Санкт-Петербурге.

Напомним, больше года в соцсетях циркулируют слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна. И якобы именно он является отцом девочки, которую она родила в мае прошлого года в одной из элитных клиник Америки.

Однако и 36-летняя певица, и 56-летний лидер Rammstein уклоняются в ответах на этот вопрос, который им регулярно задают журналисты.