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Лидер Rammstein подержался за штурвал самолета на пути в Москву

Тилль Линдеманн со своей немецкой метал-группой даст концерт на стадионе «Лужники» 29 июля.

Лидер Rammstein подержался за штурвал самолета на пути в Москву
Тилль Линдеманн/instagram.com/till_lindemann_official/

Тилль Линдеманн, лидер немецкой метал-группы Rammstein, опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он сидит за штурвалом частного самолета. В кабине он не один, рядом на соседнем кресле находится пилот. Скорость самолета составила 673 километра в час.

Судя по кадрам, лайнер идет на автопилоте, а вокалист Rammstein просто взялся руками за штурвал, имитируя управление. И это правильно, что просто попозировал, самолет не игрушка.
Фанаты Rammstein давно ждали группу в Москве, где на стадионе «Лужники» состоится концерт. Еще у немецкого коллектива запланировано выступление в Санкт-Петербурге.

Напомним, больше года в соцсетях циркулируют слухи о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна. И якобы именно он является отцом девочки, которую она родила в мае прошлого года в одной из элитных клиник Америки.

Однако и 36-летняя певица, и 56-летний лидер Rammstein уклоняются в ответах на этот вопрос, который им регулярно задают журналисты.

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Тэги:

RammsteinСветлана ЛободаТилль Линдеманн

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Лидер Rammstein подержался за штурвал самолета на пути в Москву
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