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Лобода показала упражнение для стройности бедер и ягодиц

Где бы ни находилась певица, она не устает тренировать тело.

Лобода показала упражнение для стройности бедер и ягодиц
Светлана Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

У певицы Светланы Лободы июль выдался напряженным. Не успела звезда дать большой концерт в Нижнем Новгороде, как уже оказалась в Турции, в Анталье, где на курорте Белек 20 июля также состоялся ее концерт. На своей странице в Instagram звезда продемонстрировала, как проводит время в Турции с пользой для тела.

На видео, записанном под собственный сингл, звезда проводит тренировку у бассейна. На босоногой Лободе — ярко-красный тренировочный костюм. При помощи фитнес-резинки Лобода, присев спиной к камере, усердно качает бедра и ягодицы.

«Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило номер 1: не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку!
Через лень и «не могу», — призвала подписчиков звезда.

Первым, кто отреагировал на оптимистичный пост артистки, оказался юморист Максим Галкин. Он явно не был расположен с утра в воскресенье к физическим нагрузкам. «Не, я сегодня не пойду», — написал артист. Рядовые подписчики певицы оказались более сговорчивыми и рапортовали, что сегодня не пропустят занятия в спортзале.

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Тэги:

бассейнМаксим ГалкинСветлала Лобода

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Лобода показала упражнение для стройности бедер и ягодиц
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