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Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику группы

Это случилось накануне в одном из отелей Мюнхена. Музыкант пока никак не комментировал ситуацию.

Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику группы
Тилль Линдеманн Фото: globallookpress.com

Солист немецкого коллектива Rammstein Тилль Линдеманн стал героем драки – он сломал челюсть своему фанату.

По сведениям интернет-издания Bild, это произошло накануне в городе Мюнхен. В одном из городских отелей остановилась немецкая группа. Перед выступлением солист коллектива Тилль Линдеманн спустился в бар. Компанию ему составили приятель и подруга.

В один момент к ним подошел мужчина из Гамбурга. Он попросил солиста Rammstein сделать на память снимок. Но Тилль отказал. Такой ответ не устроил поклонника, и тот принялся оскорблять подругу Линдеманна. Тогда музыкант попросил незнакомца сразу же извиниться перед женщиной. Слово за слово, и Тилль Линдеманн ударил поклонника прямо в лицо. В итоге мужчина вместо селфи получил перелом челюсти. Эту ситуацию музыкант пока никак не комментировал.

Напомним, уже не первый год в России обсуждают возможный роман отечественной певицы Светланы Лободы и солиста Rammstein. Когда звезд спрашивают об их отношениях, то оба отмалчиваются и уходят от ответа. Слухи о романе Лободы и Линдеманна вновь появились, когда певица назвала свою дочь Тильдой, что очень созвучно с именем немецкого музыканта.

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Солист Rammstein сломал челюсть поклоннику группы
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