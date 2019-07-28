Микелла Абрамова поделилась впечатлениями от концерта Джей Ло

Дочь Алсу, получившая всероссийскую известность после участия в шоу «Голос. Дети», Микелла Абрамова сходила в США на шоу знаменитой певицы Дженнифер Лопес. Молодая артистка осталась в восторге от выступления поп-звезды.

На своей странице в соцсети Instagram Абрамова поделилась впечатлениями от концерта Джей Ло, а также видеокадрами с мероприятия.

«Сходили на концерт @jlo. Ребята, это было просто нереально!! Это такой драйв, такая энергия, бомбическое шоу, зажигательные танцы и невероятно красивая Дженнифер, которой на днях исполнилось 50 лет! Шок», — рассказала девочка.

В комментариях поклонники поблагодарили Микеллу за подробный отчет с концерта, а также отметили, что сама дочь Алсу прекрасно выглядела на мероприятии.

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Напомним, что российские зрители совсем скоро также смогут насладиться выступлением голливудской звезды. 4 августа Дженнифер Лопес, которая на днях отметила 50-летний юбилей, выступит на ВТБ-Арене в Москве.

А сама Микелла сейчас активно занимается музыкой — записывает новые песни и выпускает клипы.