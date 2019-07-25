Белые стены, конфеты, цветы: Дженнифер Лопес озвучила райдер перед концертом в России

Мировая звезда посетит Москву в компании своего бойфренда Алекса Родригеса. Райдер исполнительницы тоже стал известен.

Москва ждет мировую звезду. В столицу прилетит сама Дженифер Лопес. Латиноамериканская актриса и певица даст в России единственный концерт «It’s my party», который пройдет 4 августа.

Юбилярша, а совсем недавно Джей Ло отметила полувековой юбилей, планирует устроить грандиозное шоу. С прошлого визита в Россию – это было в 2012 году – она стала настоящей Дивой и ее концертные выступления всегда отличаются красивыми постановками номеров.

Пока еще билеты на концерт не распроданы, у желающих есть шанс увидеть лично звезду. Но заплатить за это удовольствие придется от 3 500 до 12 000 рублей.

Организаторы концерта скупо делятся подробностями: если в прошлый раз певица была в компании своих детей, то теперь приезжает вместе с 43-летним бойфрендом Алексом Родригесом.

Райдер певицы тоже претерпел изменения. Раньше она любила поесть и требовала чипсы с луком и сметаной, шоколадное печенье, Snickers и M&M’s, то теперь исполнительница выступает за правильное питание и отсутствие лишних калорий: манго, абрикосы, гуава и другие свежие фрукты, овощи, индейка и рыба, небольшой кусочек домашнего яблочного пирога.

Пробовать традиционную русскую кухню певица не планирует. Борщи, черная икра, салаты и пироги могут испортить шикарную фигуру и «попу на миллион». Не собирается она и гулять по Москве. В прошлый раз Лопес нашла время между выступлениями на шопинг.

Скорее всего, она остановится в отеле премиум-класса «Хаятт Ридженси Петровский Парк». Номера там стоят от 9 000 до 189 000 рублей, они оформлены в светлых тонах, а это тоже обязательное условие райдера артистки, пишет «Комсомольская правда».

Номер люкс имеет площадь в 183 квадратных метра, в спальне большая двуспальная кровать, имеется гостиная и столовая.

В гримерной, по просьбе певицы, тоже должно быть все белое: стены, столы, цветы, конфеты, диваны и удобный стул для макияжа. Все перемещения по городу только на автомобиле представительского класса Mercedes-Benz, сообщает сайт Dni.ru.