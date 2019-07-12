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Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили долгожданный клип

Продолжится ли творческое сотрудничество восходящих звезд, неизвестно.

Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили долгожданный клип
Микелла Абрамова поблагодарила всех, кто принял участие в съемках клипа. ФОТО: INSTAGRAM.COM/MIKELLAABRAMOVA/

Шум, разговоры и страсти вокруг детского «Голоса» давно утихли, и победители конкурса дочь певицы Алсу Микела Абрамова и Ержан Максим спокойно и с воодушевлением продолжают совместную работу. Как известно, юные певцы записали песню «Эта любовь» и даже успели представить ее на «Детской Новой волне». Сразу же после этого было объявлено, что у композиции появится клип.

И вот накануне в Сети появилось долгожданное видео. Сюжет ролика прост – школьники впервые узнают, что такое любовь в широком смысле этого слова. На кадрах появляется целующаяся пара,и мама, нежно общающаяся со своим ребенком.

На своей странице в социальной сети Instagram Микелла поблагодарила всех, кто был занят на съемках. Девочка призналась, что работа была невероятная, а результат оправдал все ожидания.

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Тэги:

Детская Новая волнаЕржан МаксимМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"совместный клип

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Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили долгожданный клип
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