Игорь Николаев поделился пляжными играми «звездных» детей

Композитор и певец Игорь Николаев поделился в Instagram забавным видео, которое было сделано на пляже в Юрмале. «Приключения Гарри, Лизы и Вероники» — так был назван этот ролик артистом.

Это мини-кино озвучено легкой музыкой, а главные герои — трехлетняя дочь Николаева Вероника и пятилетние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой – веселятся от души.

больше по теме Игорь Николаев показал, как менялась с годами Алла Пугачева В своем Instagram композитор поделился любопытным видеороликом.

Вначале они полакомились мороженым в рожках. А потом, как и все ребятишки, стали играть. «Покатались» на большой синей пластмассовой машине без колес, стоящей на песке у моря. Затем побежали к качелям, где поместились все втроем на одном круглом сиденье, и хохотали по мере его движения вниз-вверх. И, конечно, были «освоены» все другие развлекательные снаряды на детской площадке.

«Приехал в Москву, а Никуша грустит о своих любимых Гарике и Лизе… Это были прекрасные летние деньки!» — подписал видео Игорь Николаев.

Время, проведенное с семьей в Прибалтике, и вправду оказалось для композитора позитивным. Здесь он начал готовиться к августовскому выступлению в Сочи на юбилее Игоря Крутого. А маленькая Вероника подсказала звездному папе мотив для его новой песни.