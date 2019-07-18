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Максим Галкин показал, как с наслаждением носит на руках дочку Лизу

Телеведущий разместил видео о семейной прогулке по берегу Рижского взморья.

Максим Галкин показал, как с наслаждением носит на руках дочку Лизу
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми с начала июля отдыхают в Юрмале, на Рижском взморье. В Instagram появился трогательный ролик о прогулке семьи по берегу залива, во время которого Максим нежно и открыто проявляет свои чувства к дочери.

На первом кадре видео Алла Борисовна ведет за руку Гарри. «Мама с сыном в гору идут», — произносит Максим. В следующий момент он несет Лизу на руках, бережно прижимая девочку к груди и нежно с ней беседуя.

Затем Лиза догоняет маму с братом, потом кружится и заразительно смеется.
На видео маленькая модница Лиза одета в джинсовую курточку, расшитую вышивкой, а мама Алла выглядит просто, по-домашнему, в белых кроссовках, укороченных брюках и розовом свитшоте с капюшоном.

Подписчики, как всегда, оценили семейный ролик от звездной семьи: «Какой Максим хороший папа. Любуемся!», «Вот оно — счастье!», «Лиза — куколка! А папе респект», — оставили теплые комментарии поклонники.

Отметим, что Пугачева и Галкин, находясь в Юрмале, стараются как можно больше времени уделять детям.

Ранее на странице Максима в социальной сети появилось видео из рижского зоопарка, который пятилетние Лиза и Гарри посетили вместе с Юлией Проскуряковой и 3-летней Вероникой, дочерью певицы и композитора Игоря Николаева.

Дочь и сын Аллы Борисовны и Максима успели побывать и на концерте папы: смотрели его выступление с интересом, а затем горячо аплодировали родителю за кулисами.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин

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Максим Галкин показал, как с наслаждением носит на руках дочку Лизу
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