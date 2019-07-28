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Ирина Дубцова показала один из основных джинсовых трендов лета

Певица прилетела в Баку на музыкальный фестиваль. И уже отметилась на фото в Instagram в мини-юбке.

Ирина Дубцова показала один из основных джинсовых трендов лета

В столице Азербайджана на международном музыкальном фестивале «Жара» вместе с другими знаменитостями хорошо проводит время певица и композитор Ирина Дубцова. Но артистка следит за режимом и не стала принимать участие в afterparty, которое продлилось до зари.

«Есть, конечно, преимущества в том, что я не пошла вчера на afterparty грандиозного фестиваля «Жара» в Баку. Встала рано, солнышко, море, пустой пляж, в бассейне никого, но… Мы с Федором забыли купальные костюмы», — подписала певица фото в Instagram.

На снимке Ирина стоит спиной к камере на фоне моря и ослепительного солнечного утра.
Федором певица назвала забавного медвежонка-рюкзак, которого взяла с собой на утреннюю прогулку.

Подписчики отметили, что артистке явно не хватает загара, и посоветовали лететь за ним на Мальдивы. Часть поклонников похвалили стройные ноги певицы и ее наряд.

На пике этим летом — джинсовые мини-юбки и неподшитый край с торчащими нитками. Именно такой вариант и выбрала Ирина. Это отмечала в своем недавнем интервью и главный фэшн-стилист ЦУМа Алла Вебер, подчеркнув, что деним как никогда в фаворе в этом сезоне.

Кстати, Алла советовала также обратить всем модницам внимание на белые джинсовые куртки, пэчворк, а также варианты, где деним комбинируют с кожей, замшей, трикотажем, другими материалами.

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Алла ВеберБакуИрина Дубцова

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Ирина Дубцова показала один из основных джинсовых трендов лета
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