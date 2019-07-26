Звездный стиль

Алла Вебер перечислила три модных варианта одежды на лето

Стилист считает, что основой летнего образа может стать белая джинсовая куртка. И джинсы - тоже белые.

Алла Вебер перечислила три модных варианта одежды на лето
Алла Вебер/instagram.com/verberalla/

По словам фэшн-директора ЦУМа Аллы Вебер, если говорить о модном летнем варианте, то можно смело назвать белую джинсовую куртку — она будет хорошо сочетаться с вещами любого цвета. Юным модницам Алла советует обратить внимание на куртки с шипами, заклепками и надписями, будто сделанными синим, красным, черным фломастерами вручную. Дизайнеры сегодня также шьют куртки из денима, у которых два накладных кармана — один белый, другой синий.

Популярен и пэчворк. Это техника, при которой изделие сшивается из разных лоскутков. Деним комбинируют с кожей, замшей, трикотажем, другими материалами. Если говорить о длине джинсовых юбок, то в тренде мини и неподшитый край с торчащими нитками. Последнее касается и джинсов.

Модница Наталья Подольская с коллегами/instagram.com/nataliapodolskaya/

Взрослым дамам Алла посоветовала обратить внимание на три конкретных варианта, сообщает издание «7 дней».

Первый — на основе голубых джинсов, к ним стоит добавить модные мюли без задника, белый топ и яркую длинную накидку из шелка, плюс плетеная сумка и соломенная шляпа с полями.
Второй look: белые джинсы, кроссовки, желтая блузка навыпуск и желтая (оранжевая) сумка.
Третий образ: яркое расклешенное платье ниже колена, сверху укороченная джинсовая синяя куртка, босоножки на танкетке. Из аксессуаров косынка на голове и крупные серьги в ушах.

Также Вебер напомнила, что летом классикой жанра остаются белые джинсы. Модный эксперт советует не экономить на них, ведь носить их можно будет не одно лето.

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Алла ВеберБелые джинсыДжинсовая курткадизайнерстиль

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Алла Вебер перечислила три модных варианта одежды на лето
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