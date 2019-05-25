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«Пока сама в шоке:» Ирина Дубцова рассказала о «пушистом» пополнении в семье

В связи с этим артистка обратилась за помощью к своим подписчикам.

«Пока сама в шоке:» Ирина Дубцова рассказала о «пушистом» пополнении в семье
Ирина Дубцова Фото: globallookpress.com

Российская певица Ирина Дубцова рассказала поклонникам, что в ее семье произошло пополнение. Речь идет о новом питомце исполнительницы – щенке породы шпиц. Пока у крохотной девочки нет имени. И Дубцова попросила поклонников помочь выбрать кличку.

«Я пока сама в шоке. У нас новый член семьи! Помогите придумать имя нашей малышке. Вес пушинки 730 г, а вырастет всего до 1,3 кг. Чудо — это не то слово», — рассказывает о новом питомце Дубцова.

Говоря о щенке, певица рассказала, что у нее с собакой есть нечто общее. Они родились в один день – 14 февраля. Поклонники придумали много вариантов возможных кличек – это и Бусинка, и Луна, и Луня. Однако одна из подписчиц предложила самый логичный вариант – Тина.

«Предлагают Валентина (в честь 14 февраля). Ну, точно не Валентина — берём валенТина! Тина!!» — рассуждает поклонница российской певицы.

У артистки и ранее были животные. Однако в конце прошлого года ей пришлось пристраивать трех котов из-за аллергии сына. Недавно Дубцова из-за астмы увезла на месяц сына из России, за что ее осудили подписчики.

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«Пока сама в шоке:» Ирина Дубцова рассказала о «пушистом» пополнении в семье
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