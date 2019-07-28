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Спасательница Малибу: Марина Ким примерила красный купальник

Телеведущая провела выходные на пляже в Подмосковье.

Спасательница Малибу: Марина Ким примерила красный купальник
Марина Ким тщательно следит за фигурой. Фото: instagram.com/marina_kim_tv/

Вопреки прогнозам синоптиков эти выходные в Москве выдались по-летнему жаркими. Марина Ким решила воспользоваться солнечной погодой и отправилась на подмосковную базу отдыха. Знаменитость поделилась с подписчиками Instagram пляжным снимком.

«Всех люблю», – подписала фото телезвезда.

Для отдыха 35-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале выбрала красный раздельный купальник, вызвав у фолловеров ассоциации с героинями американского сериала «Спасатели Малибу».

«Марина – вы как спасательница Малибу»; «Это просто бомба!» – прокомментировали подписчики снимок.

Напомним, Марина Ким тщательно следит за фигурой и всегда выглядит стильно и моложаво.

У телеведущей есть две дочери – 5-летняя Бриана и 3-летняя Дарина, которым знаменитость уделяет много времени. Марина Ким относится к воспитанию наследниц весьма демократично. Так, звезда разрешила старшей дочери накрасить губы, когда та захотела выглядеть «как мама».

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Спасательница Малибу: Марина Ким примерила красный купальник
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