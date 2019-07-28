Спасательница Малибу: Марина Ким примерила красный купальник

Вопреки прогнозам синоптиков эти выходные в Москве выдались по-летнему жаркими. Марина Ким решила воспользоваться солнечной погодой и отправилась на подмосковную базу отдыха. Знаменитость поделилась с подписчиками Instagram пляжным снимком.
«Всех люблю», – подписала фото телезвезда.
Для отдыха 35-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале выбрала красный раздельный купальник, вызвав у фолловеров ассоциации с героинями американского сериала «Спасатели Малибу».
«Марина – вы как спасательница Малибу»; «Это просто бомба!» – прокомментировали подписчики снимок.
Напомним, Марина Ким тщательно следит за фигурой и всегда выглядит стильно и моложаво.
У телеведущей есть две дочери – 5-летняя Бриана и 3-летняя Дарина, которым знаменитость уделяет много времени. Марина Ким относится к воспитанию наследниц весьма демократично. Так, звезда разрешила старшей дочери накрасить губы, когда та захотела выглядеть «как мама».