Спасательница Малибу: Марина Ким примерила красный купальник

Телеведущая провела выходные на пляже в Подмосковье.

Вопреки прогнозам синоптиков эти выходные в Москве выдались по-летнему жаркими. Марина Ким решила воспользоваться солнечной погодой и отправилась на подмосковную базу отдыха. Знаменитость поделилась с подписчиками Instagram пляжным снимком.

«Всех люблю», – подписала фото телезвезда.

Для отдыха 35-летняя ведущая «Доброго утра» на Первом канале выбрала красный раздельный купальник, вызвав у фолловеров ассоциации с героинями американского сериала «Спасатели Малибу».

«Марина – вы как спасательница Малибу»; «Это просто бомба!» – прокомментировали подписчики снимок.

Напомним, Марина Ким тщательно следит за фигурой и всегда выглядит стильно и моложаво.

больше по теме Без стеснений: Марина Ким предпочла на отдыхе топ с глубоким декольте Телеведущая наслаждается солнцем в Италии.

У телеведущей есть две дочери – 5-летняя Бриана и 3-летняя Дарина, которым знаменитость уделяет много времени. Марина Ким относится к воспитанию наследниц весьма демократично. Так, звезда разрешила старшей дочери накрасить губы, когда та захотела выглядеть «как мама».