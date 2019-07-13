Мама разрешила: Марина Ким накрасила 5-летнюю дочь

35-летняя Марина Ким недавно вернулась из Европы, где провела отпуск со своими дочерьми – 5-летней Брианой и 3-летней Дариной. Ведущая Первого канала учит малышек следить за собой и иногда потакает их детским просьбам. Марина Ким сняла на видео, как старшая дочь Бриана, наблюдая за тем, как мама собирается на светскую вечеринку, попросила ее разрешить ей сделать макияж.

«Мама, я тоже хочу накраситься», – обратилась девочка к маме.

Марина Ким уступила детской просьбе и собственноручно накрасила дочке ресницы. Малышка осталась довольна результатом и не смогла сдержать своей радости.

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Ранее Марина Ким поддержала летний тренд на мини-шорты. Телеведущая во время отпуска в Италии предпочитала носить джинсовые шорты из искусственно «состаренного» денима, которые сочетала с открытыми топами. На отдыхе знаменитость почти не пользовалась макияжем.

Телеведущая считает, что красота женщины заключается в ее естественности. Ким тщательно следит за своей фигурой и внешностью, старается одеваться в соответствии с модными тенденциями.