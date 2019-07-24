Марина Ким выбрала модное алое платье в белый горох

35-летняя Марина Ким отдала предпочтение модному алому платью в белый горох, приняв участие в импровизированной фотосессии. Телеведущая последовала Эвелины Хромченко, обратив внимание на трендовую летную расцветку.

О тренде в интервью Teleprogramma.pro рассказывала и тренд-аналитик Катерина Гершуни, по мнению которой, «горошины», как старая добрая классика никогда не выйдут из моды.

«Лучше всего выбирать темные «горошинки» на светлом фоне. Благодаря подобному контрасту ощущается мягкость и нежность. В моде также белый «горошек» на алом», — добавила Гершуни.

Ранее трендовый гороховый комбинезон для прогулке на яхте надевала возлюбленная шоумена Павла Воли — Ляйсан Утяшева. Этот принт выбирала актриса Мария Кожевникова, Анастасия Макеева, Марина Юдашкина, Юлия Высоцкая и многие другие.

Напомним, что Марина Ким воспитывает двух дочерей: старшая Бриана появилась на свет в мае 2014 года, девочке уже исполнилось пять лет. Младшей Дарине в июле исполнилось три годика. Свой отпуск телеведущая старается проводить вместе с детьми. Из-за плотного рабочего графика Марина не так много времени проводит дома с семьей.

Планами на свои каникулы также делилась и Кристина Асмус, которой все-таки удалось выкроить время на перезагрузку и уединенный отдых.