«Пьет кровь молодых мужчин»: Лазарев «раскрыл» секрет молодости Кудрявцевой

Ранее Полина Гагарина восхитилась внешностью ведущей шоу «Секрет на миллион», прокомментировав их совместное фото в Instagram.

На личной страничке в Instagram Полина Гагарина опубликовала совместное фото с 48-летней Лерой Кудрявцевой, восхитившись внешностью ведущей шоу «Секрет на миллион». В комментариях к снимку возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова поинтересовалась, как Кудрявцевой удается поддерживать себя в такой форме.

«Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь?! Обожаю тебя», — добавила Полина. «Моя птичка!! Люблю тебя, моя божественная», — ответила на комплимент певицы супруга хоккеиста Игоря Макарова.

Примечательно, что в диалог знаменитостей включился и певец Сергей Лазарев. Исполнитель «раскрыл» секрет молодости 48-летней Кудрявцевой, с юмором отреагировав на пост Полины Гагариной.

«Пьет кровь молодых мужчин… По себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни», — подметил Лазарев.

Напомним, что дочка телеведущей Мария появилась на свет, когда самой Лере Кудрявцевой исполнилось 47 лет. А спустя несколько недель после родов новоиспеченная мамочка вышла из декретного отпуска. Лера отправилась на сочинский фестиваль «Новая волна» в качестве ведущей.