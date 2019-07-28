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«Пьет кровь молодых мужчин»: Лазарев «раскрыл» секрет молодости Кудрявцевой

Ранее Полина Гагарина восхитилась внешностью ведущей шоу «Секрет на миллион», прокомментировав их совместное фото в Instagram.

«Пьет кровь молодых мужчин»: Лазарев «раскрыл» секрет молодости Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Полина Гагарина опубликовала совместное фото с 48-летней Лерой Кудрявцевой, восхитившись внешностью ведущей шоу «Секрет на миллион». В комментариях к снимку возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова поинтересовалась, как Кудрявцевой удается поддерживать себя в такой форме.

«Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь?! Обожаю тебя», — добавила Полина.

«Моя птичка!! Люблю тебя, моя божественная», — ответила на комплимент певицы супруга хоккеиста Игоря Макарова.

Примечательно, что в диалог знаменитостей включился и певец Сергей Лазарев. Исполнитель «раскрыл» секрет молодости 48-летней Кудрявцевой, с юмором отреагировав на пост Полины Гагариной.

«Пьет кровь молодых мужчин… По себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни», — подметил Лазарев.

Лера Кудрявцева попозировала с Полиной Гагариной (Фото: Instagram.com/gagara1987)
Сергей Лазарев «раскрыл секрет» молодости Леры Кудрявцевой (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Напомним, что дочка телеведущей Мария появилась на свет, когда самой Лере Кудрявцевой исполнилось 47 лет. А спустя несколько недель после родов новоиспеченная мамочка вышла из декретного отпуска. Лера отправилась на сочинский фестиваль «Новая волна» в качестве ведущей.

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звездные детиЛера КудрявцеваПолина Гагарина

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«Пьет кровь молодых мужчин»: Лазарев «раскрыл» секрет молодости Кудрявцевой
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