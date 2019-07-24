Гагарина в Стокгольме не устояла перед беконом и свежими круассанами

32-летняя Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым отправилась в Стокгольм. На личной страничке в Instagram певица то и дело публикует свежие кадры, делясь впечатлениями от отдыха. Вдохновленная долгожданной поездкой исполнительница решила пойти на некоторые уступки. Ни для кого не секрет, что Полина давно исключила из рациона все продукты, которые могут сказаться на ее талии. Однако в отпуске певица позволила себе на время забыть о диетах.

«Ну что за завтрак! Это настоящее полезное питание», — отметила Полина, разделив трапезу с возлюбленным.

Певица отдала предпочтение свежевыжатому соку, бекону, сыру и круассанам. Ранее Полина Гагарина признавалась, что села на диету после первых родов, трезво посмотрев на свое отражение в зеркале. За время беременности исполнительница поправилась до 80 килограммов. Тогда певица решила взять в себя в руки, отказавшись от любимых блюд и перекусов. Похудеть Полине удалось благодаря правильному сбалансированному питанию и физическим нагрузкам.