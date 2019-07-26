Крупным планом: Кудрявцева не видит причин скрывать свою дочь

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Stories свежие кадры с одиннадцатимесячной дочкой Марией. Кроха появилась на свет в августе 2018 года. Как и другие звездные мамочки, среди которых актриса Елизавета Боярская, телеведущая Регина Тодоренко, актриса Мария Порошина, певица Нюша, модель Виктория Лопырева, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов Лера Кудрявцева в качестве ведущей появилась на сочинском фестивале «Новая волна».

Все свободное время телеведущая проводит вместе с дочкой. Еще на юбилее музыкального продюсера Иосифа Пригожина Лера Кудрявцева подметила, что теперь она не засиживается в гостях, так как дома ее ждет маленькая Маша. В Stories супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала свежий кадр с крохой, показав дочку крупным планом. Знаменитость не видит смысла скрывать от публики свою наследницу, хотя ранее телеведущая старалась не показывать малышку в соцсетях. Судя по всему, Лера Кудрявцева решила последовать примеру шоумена Максима Галкин.

Возлюбленный Примадонны отечественного шоу-бизнеса не перестает делиться с подписчиками фото — и видеоотчётом, рассказывая об успехах и достижениях 5-летних двойняшек Гарри и Лизы. При этом телеведущий признался, что не видит смысла скрывать детей от поклонников, учитывая, что снимки его наследников уже появлялись на страницах различных изданий светской хроники.