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Крупным планом: Кудрявцева не видит причин скрывать свою дочь

Ведущая программы «Секрет на миллион» последовала примеру шоумена Максима Галкина.

Крупным планом: Кудрявцева не видит причин скрывать свою дочь
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в Stories свежие кадры с одиннадцатимесячной дочкой Марией. Кроха появилась на свет в августе 2018 года. Как и другие звездные мамочки, среди которых актриса Елизавета Боярская, телеведущая Регина Тодоренко, актриса Мария Порошина, певица Нюша, модель Виктория Лопырева, возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов Лера Кудрявцева в качестве ведущей появилась на сочинском фестивале «Новая волна».

Все свободное время телеведущая проводит вместе с дочкой. Еще на юбилее музыкального продюсера Иосифа Пригожина Лера Кудрявцева подметила, что теперь она не засиживается в гостях, так как дома ее ждет маленькая Маша. В Stories супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала свежий кадр с крохой, показав дочку крупным планом. Знаменитость не видит смысла скрывать от публики свою наследницу, хотя ранее телеведущая старалась не показывать малышку в соцсетях. Судя по всему, Лера Кудрявцева решила последовать примеру шоумена Максима Галкин.

Лера Кудрявцева с дочкой Машей (Фото: Instagram.com/leratv)

Возлюбленный Примадонны отечественного шоу-бизнеса не перестает делиться с подписчиками фото — и видеоотчётом, рассказывая об успехах и достижениях 5-летних двойняшек Гарри и Лизы. При этом телеведущий признался, что не видит смысла скрывать детей от поклонников, учитывая, что снимки его наследников уже появлялись на страницах различных изданий светской хроники.

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звездные детиЛера Кудрявцева

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Крупным планом: Кудрявцева не видит причин скрывать свою дочь
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